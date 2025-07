Al menos tres muertos durante desalojo en hidroeléctrica en Guatemala

Al menos tres muertos, un policía y dos campesinos, dejó un enfrentamiento armado este martes durante el desalojo de pobladores que ocuparon instalaciones de una hidroeléctrica en el este de Guatemala, informaron autoridades.

Desde junio pasado, un grupo de campesinos se apostó en terrenos de la hidroeléctrica Pasabien, de capital guatemalteco, para exigir que deje de funcionar porque aseguran que sus antepasados llegaron a esa zona hace dos siglos.

En un enfrentamiento a tiros, dos pobladores de la aldea Santa Rosalía de Mármol fallecieron en el lugar, mientras que el agente Erick Sacul murió al ingresar al hospital estatal del departamento de Zacapa, según la policía.

"Las autoridades vinieron, nos mataron a dos compañeros por un conflicto de tierras. No somos corruptos, no somos delincuentes, somos campesinos que estamos reclamando nuestras tierras", dijo uno de los pobladores a medios locales, quien no se identificó.

La policía indicó en un comunicado que el operativo buscaba permitir el ingreso de personal de la hidroeléctrica para realizar trabajos de reparación en las tuberías.

No obstante, la firma Inversiones Pasabien, propietaria de la hidroeléctrica, dijo en un comunicado que policías y fiscales pretendían desalojar "inmediatamente" y de forma "pacífica" a quienes ocupaban las instalaciones.

Pero fueron "recibidos a disparos" por personas "con la cara cubierta y armas de fuego", puntualizó la empresa.

La generación de energía con hidroeléctricas y la actividad minera en Guatemala se realizan bajo la protesta de ambientalistas, campesinos y comunidades indígenas que se oponen a la construcción de megaproyectos por considerarlos una amenaza para los recursos naturales.