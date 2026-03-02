Al menos tres muertos en bombardeos en el oeste de Irán (medio estatal)

Al menos tres personas murieron el lunes en el oeste de Irán, informó la prensa estatal iraní, en el tercer día de conflicto con Estados Unidos e Israel.

Edificios residenciales en la ciudad de Sanandaj, en el oeste del país, fueron alcanzados por ataques aéreos, declaró el gobernador Gharib Sajjadi, citado por la agencia pública de noticias IRNA.

Sajjadi indicó que "tres personas murieron y varias resultaron heridas en los ataques", y advirtió que el balance podría agravarse.

"La ciudad de Sanandaj fue blanco de disparos de misiles enemigos y varios edificios residenciales cercanos a la comisaría de Sanandaj fueron destruidos", informó por su parte la agencia de noticias Fars.