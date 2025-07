Al menos tres muertos en protestas en Togo que exigen la renuncia del líder, dice Amnistía

DAKAR, Senegal (AP) — Al menos tres personas murieron durante las protestas en la capital de Togo, Lomé, el 26, 27 y 28 de junio, informó Amnistía Internacional el martes, mientras el líder Faure Gnassingbé enfrenta una creciente presión de los críticos por los recientes cambios en la constitución que podrían mantenerlo en el poder indefinidamente.

Aimé Adi, director de la oficina de Amnistía Internacional en Togo, dijo a The Associated Press que se encontraron tres cuerpos, incluidos los de dos adolescentes, en una laguna en el barrio Be de Lomé, donde la semana pasada estallaron violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Adi manifestó que el grupo de derechos humanos habló con la familia de una de las víctimas, quienes informaron que su hijo de 16 años había desaparecido después de salir de casa para dirigirse a Be durante una pausa en los disturbios el jueves. Su cuerpo fue encontrado en una laguna al día siguiente.

"Encontraron a su hijo muerto, con señales de sangre y golpes", expresó, añadiendo que las circunstancias de las tres muertes aún no están claras.

El domingo, una coalición de 12 grupos de la sociedad civil y de derechos humanos de Togo acusó a las fuerzas de seguridad de realizar arrestos arbitrarios, agredir a civiles con palos y cuerdas, y saquear o vandalizar propiedades privadas.

Junto a las tres muertes confirmadas por Amnistía Internacional, los grupos de la sociedad civil dijeron que también se encontraron dos cuerpos en un lago en el distrito Akodessewa de Lomé el viernes y dos más en una laguna en Nyekonakpoe, también en Lomé, el sábado. En total, siete personas murieron durante la protesta, dijeron los grupos.

"Hasta ahora, el sistema de justicia no ha realizado arrestos ni ha solicitado una autopsia. Estos actos, marcados por una crueldad indescriptible, constituyen un crimen de Estado. Los perpetradores actuaron sin restricción y mataron indiscriminadamente", dice el comunicado.

El gobierno de Togo reconoció que se recuperaron cuerpos de la laguna Be y del lago Akodessewa en un comunicado el domingo, pero aseguró que las víctimas murieron por ahogamiento.

Grupos de la sociedad civil e influencers en redes sociales habían convocado a protestas el 26, 27 y 28 de junio, después de la represión del gobierno a otras manifestaciones.

Faure Gnassingbé, quien ha gobernado desde 2005 tras la muerte de su padre y predecesor como presidente, Gnassingbé Eyadéma, asumió en mayo como presidente del Consejo de Ministros.

El poderoso cargo no tiene límite de tiempo y puede ser reelegido por el Parlamento indefinidamente.

El antiguo puesto de Gnassingbé como presidente nacional, una posición que ahora es mayormente ceremonial, fue otorgado al político Jean-Lucien Kwassi Savi de Tové tras el anuncio.

Los políticos de la oposición han denunciado la medida como un "golpe constitucional".

Las manifestaciones son raras en Togo porque han estado prohibidas desde 2022 tras un ataque mortal en el mercado principal de Lomé.

Pero el último cambio en la estructura del gobierno ha sido ampliamente criticado en una región amenazada por golpes de Estado y otras amenazas a la democracia.

