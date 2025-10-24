LA NACION

Al menos tres muertos y 22 heridos por un ataque ruso en Jersón

Ucrania.- Al menos tres muertos y 22 heridos por un ataque ruso en Jersón

Presidente de Ucrania
Al menos tres muertos y 22 heridos por un ataque ruso en JersónTETIANA DZHAFAROVA - AFP

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han muerto y otras 22 han resultado heridas este viernes como consecuencia de un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre el distrito de Korabelni, en la provincia en gran medida ocupada de Jersón, que ya fue objetivo hace unos días de otra serie de bombardeos que dejó una decena de afectados.

En esta ocasión, el ataque ha caído sobre las 10:20, hora local, según ha contado la Fiscalía Regional de Jersón. Entre los heridos hay varios menores de edad, ha informado el alcalde de Jersón, Shanko Yaroslav. Por su parte, el gobernador provincial, Alexander Prokudin, ha detallado que estos nuevos ataques han dañado edificios residenciales y casas particulares. Asimismo, ha trasladado que los equipos de rescate ya están sobre el terreno.

