Al menos tres muertos y diez heridos deja explosión en norte de capital chilena

SANTIAGO, 19 feb (Reuters) - Al menos tres personas muertas y diez heridas dejó el jueves la explosión de un camión de gas en una zona del norte de la capital chilena, informó la policía.

Diversos videos en redes sociales mostraban grandes llamas en un sector de la norteña comuna capitalina de Renca, cercana a una importante autopista y una zona industrial.

"Un camión que transportaba gas líquido, por causas que se están investigando, el conductor pierde el control del camión y colisiona", dijo a periodistas el general de la policía Víctor Vielma.

"Habría 10 personas lesionadas de diferente consideración y también al momento habría tres víctimas fatales", agregó.

Detalló que la onda explosiva alcanzó a siete vehículos que transitaban por una autopista aledaña y además afectó a una fábrica. (Reporte de Fabián Cambero)