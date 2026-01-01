Al menos tres muertos y siete mineros desaparecidos en nuevo ataque a mina informal en Perú: alcalde

LIMA, 1 ene (Reuters) - Al menos tres personas murieron y otras siete se encuentran desaparecidas después de un ataque a una mina informal en el norte de Perú, según expresó el jueves Aldo Mariño, alcalde del distrito de Pataz, en otro atentado a pequeños productores de oro en el país andino

El hecho se produjo el miércoles horas antes del Año Nuevo en una localidad de la región norteña de La Libertad, añadió Mariño. En mayo de 2025, 13 trabajadores mineros fueron asesinados en el distrito de Pataz, según la policía, por bandas criminales que buscan el control de la zona. (Reporte de Marco Aquino)