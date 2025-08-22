Al menos tres policías muertos en el Kurdistán iraquí durante una operación para detener a un líder opositor

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) - Al menos tres agentes de las fuerzas de seguridad kurdas han muerto durante una operación para detener al líder opositor Lahur Talabani, ahora mismo bajo disposición judicial por presunto delito de asesinato. Talabani fue vicepresidente de la Unión Patriótica del Kurdistán, uno de los grandes partidos kurdos, antes de acabar formando su propio partido, el Frente Popular. La operación se desató esta pasada madrugada en el hotel Lalezar de la provincia de Suleimaniya, donde la UPK es primera fuerza política. Allí estaba atrincherado Talabani con varios de sus hermanos y decenas de guardaespaldas armados cuando los efectivos de seguridad comenzaron a rodear el lugar, momento en que comenzó un tiroteo que se prolongaría por espacio de cuatro horas, según el relato de la agencia oficial de noticias kurda Rudaw. Los hermanos de Talabani, Polad y Aso Sheikh Jangi, también fueron detenidos, según una fuente de seguridad. Polad resultó herido, ha añadido la fuente. Poco después, las fuerzas de seguridad kurdas han confirmado al mismo medio que el detenido ha sido acusado de "homicidio premeditado e intencionado de otra persona", sin dar más detalles al respecto. "Aseguramos a todas las partes que esta operación se llevó a cabo con base en una decisión judicial de ejecutar la orden de arresto emitida por el honorable juez, para que ningún grupo o partido desviado esté por encima de la ley y la seguridad y la paz se preserven como siempre", han añadido.