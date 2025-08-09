Al menos un muerto en un ataque con un dron ucraniano en la región rusa de Bélgorod

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas durante la madrugada de este sábado como consecuencia de un ataque con un dron ucraniano cuya detonación ha dejado una vivienda familiar "completamente destruida por el fuego" en la región rusa de Bélgorod, según han informado las autoridades locales.

"En la aldea de Pochaevo, en el distrito de Graivoron, como resultado del lanzamiento de un artefacto explosivo desde un dron contra una vivienda particular, ocurrió lo peor: un civil falleció", ha explicado el gobernador de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, en una publicación en Telegram en la que ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a los familiares y allegados de la víctima mortal.

Las dos personas heridas son los progenitores del fallecido: una mujer que ha sufrido barotrauma y su esposo, que presentaba una lesión por mina explosiva, una contusión torácica y barotrauma. Ambos han sido derivados al Hospital del Distrito Central de Graivoron, desde donde los llevarán al Hospital Municipal número 2 de Bélgorod cuando reciban la asistencia necesaria, según Gladkov.

Los intercambios de ataques como el perpetrado esta noche entre las fuerzas rusas y las ucranianas continúan tras cerca de tres años y medio del conflicto iniciado tras la invasión rusa de Ucrania, en un contexto en el que las negociaciones de paz para un alto el fuego permanente permanecen encalladas por las discrepancias sobre un potencial "intercambio de territorio" entre ambos países.