Al menos un muerto por un bombardeo ruso sobre un centro de formación de militares en Ucrania

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto y otras once han resultado heridas por un ataque con misiles sobre un centro de entrenamiento de militares en Ucrania, según han informado las Fuerzas Armadas ucranianas, que no han especificado el lugar exacto del incidente.

El personal en esta zona fue alertado de primeras de un ataque con misiles pero, en el momento en que intentaba guarecerse, un grupo de militares sufrió el impacto de municiones de racimo. El Ejército ha expresado en Telegram sus condolencias por las víctimas y ha subrayado que trabaja para que este tipo de instalaciones cuenten con los mejores refugios posibles.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que Rusia mantiene su ofensiva militar en vísperas de la reunión que mantendrán el viernes el mandatario ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. En los últimos días, Moscú ha informado de avances de tropas en la zona este de Ucrania.