Al menos un muerto y 10 heridos en un ataque ruso en el este de Ucrania

Al menos una persona murió y 10 resultaron heridas en un ataque ruso contra un edificio de viviendas en Járkov, en el este de Ucrania, informaron las autoridades.

"Como consecuencia del ataque enemigo, una parte de un edificio residencial de cinco pisos situado en el barrio de Kiivski, en Járkov, ha quedado prácticamente destruida. Una casa situada en las inmediaciones también sufrió daños", dijo el jefe de la administración militar regional, Oleg Sinegubov.

"Se registró un muerto. Otras 10 personas resultaron heridas, entre ellas dos niños de 6 y 11 años y una joven de 17", añadió en un mensaje en la plataforma de mensajería Telegram.

Según el funcionario, una decena de personas, entre ellas un niño, podrían seguir atrapadas entre los escombros, por lo que se llevan a cabo operaciones de rescate.

Además, en Chuguiv, en la región de Járkov, la alcaldesa Galina Minaeva escribió en Telegram que dos personas resultaron heridas en un "ataque con drones enemigos" contra una casa en el centro de la ciudad.

Durante la noche se activó una alerta aérea en toda Ucrania debido a ataques rusos.

En Zaporiyia (sur), un ataque ruso causó un herido, un bebé, anunció en Telegram el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.