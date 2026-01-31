Al menos un muerto y 14 heridos por explosión en puerto iraní de Bandar Abbas: reportes

31 ene (Reuters) - Al menos una persona murió y 14 resultaron heridas como consecuencia de una explosión que sacudió el sábado el puerto meridional iraní de Bandar Abbas, informó un funcionario a la prensa local, pero se desconoce la causa del hecho

La agencia semioficial de noticias Tasnim dijo que las informaciones difundidas en las redes sociales que alegaban que un comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria había sido el objetivo de la explosión eran «completamente falsas»

La prensa local dijo que las autoridades estaban investigando la explosión, pero no dieron más información. No fue posible contactar de inmediato con las autoridades iraníes para recabar comentarios

Por otra parte, cuatro personas murieron tras una explosión de gas en la ciudad de Ahvaz, cerca de la frontera con Irak, según el diario estatal Tehran Times. No se disponía de más información de inmediato

Dos funcionarios israelíes dijeron a Reuters que Israel no estaba involucrado en las explosiones del sábado, que se dan en medio de las crecientes tensiones entre Teherán y Washington por la represión de Irán contra las protestas nacionales y por el programa nuclear del país

El puerto de Bandar Abbas se encuentra en el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital entre Irán y Omán por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por mar en todo el mundo

La explosión se da en un momento de gran tensión entre Teherán y Washington, después de que las autoridades iraníes sofocaran las mayores protestas en el país en tres años, y también en un contexto de continua preocupación de Occidente por el programa nuclear iraní

Las protestas a nivel nacional estallaron en diciembre por las dificultades económicas y supusieron uno de los retos más difíciles para los gobernantes clericales del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que una «armada» se dirigía hacia Irán

Varias fuentes afirmaron el viernes que Trump estaba sopesando opciones sobre Irán, entre las que se incluyen ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad

(Reporte de redacción de Dubái. Editado en español por Javier Leira)