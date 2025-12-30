Al menos un muerto y 40 heridos en choque de dos trenes de turismo a Machu Picchu

Al menos un muerto y 40 heridos dejó este martes un choque frontal de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu, en el sureste de Perú, informaron las autoridades.

El fallecido es maquinista de uno de los dos trenes, señaló la fiscalía provincial del Cusco, que dispuso el levantamiento del cadáver de Roberto Cárdenas (conductor de uno de los vagones), entre otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

El accidente ocurrió hacia las 13.20 locales (18.20 GMT) en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región andina de Cusco.