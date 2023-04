Al menos un muerto y 5 heridos en derrumbe de aparcamiento en manhattan

Por Natasha Ribeiro y Tyler Clifford

18 abr (Reuters) - Un aparcamiento de cuatro plantas se derrumbó el martes en el bajo Manhattan, cerca de la Universidad de Pace y de la Bolsa de Nueva York, matando al menos a un trabajador e hiriendo a otros cinco que se encontraban dentro de la estructura, informaron las autoridades.

El personal de emergencia, que utilizó dispositivos robóticos después de que los bomberos fueran retirados de la estructura derrumbada debido a la inestabilidad de las condiciones, comprobó si había más víctimas en el lugar, pero las autoridades dijeron que creían que todas las víctimas habían sido contabilizadas.

No se sospecha que haya habido ning√ļn delito. "No tenemos motivos para creer que se trate de otra cosa que no sea un derrumbe estructural", declar√≥ a la prensa Keechant Sewell, comisario de la Polic√≠a Municipal.

Imágenes de vídeo de Reuters en el lugar de los hechos, en el distrito financiero de Manhattan, a pocas manzanas del World Trade Center y de la Bolsa de Nueva York, mostraban una operación de rescate en marcha y varios coches apilados unos encima de otros entre losas de hormigón aplastadas.

Seg√ļn John Esposito, jefe de operaciones frente incendios del Departamento de Bomberos de Nueva York, una persona muri√≥ en el lugar del siniestro, otras cuatro fueron trasladadas a hospitales de la zona por las heridas sufridas y una sexta declin√≥ recibir tratamiento m√©dico.

"Se trataba de una situaci√≥n extremadamente peligrosa para nuestros bomberos", declar√≥ en una rueda de prensa celebrada a √ļltima hora de la tarde. Esposito dijo que los bomberos a los que se hab√≠a ordenado salir de la estructura estuvieron dentro realizando b√ļsquedas mientras "el edificio segu√≠a derrumb√°ndose".

A continuaci√≥n, se desplegaron dispositivos rob√≥ticos, dijo, marcando la primera vez que los bomberos de la ciudad hab√≠an volado un dron en un edificio ca√≠do para llevar a cabo una b√ļsqueda.

"Este edificio es completamente inestable", dijo a la prensa el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Los registros en línea del Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York mostraban que la estructura, en el lugar del derrumbe, había sido citada por 45 infracciones, 25 de ellas desde 2003, muchas relacionadas con sus ascensores.

Testigos presenciales afirmaron que el derrumbe fue inminente y sin previo aviso. "Todo ocurri√≥ muy r√°pido", dijo Thai Nguyen, de 35 a√Īos, que vive en Chinatown y es gerente del cercano Kollective Klub.

"Nuestra tienda est√° a dos edificios del aparcamiento, y tambi√©n tenemos un hotel al lado. La gente entr√≥ corriendo preguntando si pod√≠an refugiarse dentro de nuestra tienda", a√Īadi√≥.

(Reporte de Tyler Clifford y Natasha Ribeiro en Nueva York; reporte adicional de Kanishka Singh y Jasper Ward en Washington; escrito por de Steve Gorman; Editado en espa√Īol por Aida Pel√°ez-Fern√°ndez)

