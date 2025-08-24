Al menos un muerto y nueve heridos por ataques del Ejército ruso en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos un civil ucraniano ha fallecido y otros nueve han resultado heridos este sábado por la noche en la región ucraniana de Dnipropetrovsk como consecuencia de ataques perpetrados por fuerzas rusas, que han ocasionado además daños materiales en varios edificios y vehículos, según han informado las autoridades locales.

De acuerdo con el gobernador regional, Sergi Lisak, el Ejército ruso ha empleado bombas aéreas guiadas tipo KAB y drones para efectuar la agresión, que ha provocado varios incendios que ya han sido controlados.

Concretamente, los ataques han tenido lugar en el barrio de Sinelnikove, donde además al menos siete viviendas y un autobús se han visto afectados.

Por otro lado, la zona de Nikopol ha sido también blanco de ataques con drones tipo FPV (con vista en primera persona), así como de ataques de artillería, que han afectado una línea eléctrica y un gaseoducto, recoge el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.

Estos ataques forman parte de la estrategia rusa de hostigar periódicamente la infraestructura civil en múltiples regiones de Ucrania, como parte de su ofensiva militar continua.

Asimismo, en los últimos días se han registrado diversos incidentes en Jersón, donde las tropas rusas han atacado y perseguido a la población civil, según el mismo medio.

Estos ataques se producen apenas un par de días después de que otra ofensiva rusa de la misma naturaleza --con misiles y drones -- dirigida a ciudades del oeste de Ucrania dejase al menos un fallecido y 26 heridos, además de ocasionar incendios en una importante planta de electrónica en Mukachevo y ocasionar daños en localidades próximas como Leópolis.