Al menos un muerto y varios heridos por un incendio provocado tras un ataque ruso al sur de Kiev

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en un incendio desatado por un ataque con dron ejecutado en la madrugada de este martes por el Ejército ruso contra Bila Tserkva, una ciudad ubicada a unos 80 kilómetros al sur de la capital ucraniana, Kiev.

“Lamentablemente, una persona falleció como consecuencia de un ataque hostil en Bila Tserkva. El cuerpo del hombre fue descubierto durante la extinción del incendio en un garaje”, ha anunciado el gobernador regional, Mikola Kalashnik, en una publicación en su canal oficial de Telegram.

Kalashnik ha señalado además que se han registrado “daños” en edificios de varias plantas, incendios en una zona de garajes y en locales comerciales e industriales en la localidad, si bien no ha aportado más detalles.

El alcalde de Bila Tserkva, Volodimir Vovkotrub, ha denunciado en su cuenta de la red social Facebook que se trata de la “segunda noche consecutiva” que el municipio “sufre ataques de drones enemigos” dejando varios “heridos”.

Por otra parte, al menos una persona ha muerto en otro ataque de las tropas rusas contra la localidad de Uspenivka, situada en la provincia de Zaporiyia, situada en el este del país y parcialmente ocupada a raíz de la invasión desatada por las tropas rusas en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en su cuenta en Telegram que el “ataque hostil” ha causado la muerte a un hombre de 62 años y ha causado daños materiales en la localidad, antes de recalcar que “Rusia es un Estado terrorista”.

Zaporiyia es, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

En este contexto, la Fuerza Aérea ucraniana ha señalado este mismo martes que durante las últimas horas ha derribado 120 de los 150 drones lanzados por las fuerzas rusas contra varios puntos del país, al tiempo que ha confirmado que 30 aparatos han impactado en “nueve ubicaciones”, sin dar detalles sobre víctimas o las zonas de los impactos.