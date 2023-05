Al menos un muerto y varios heridos tras el impacto de un misil en la ciudad israelí de Rejovot

Dos muertos en la Franja de Gaza tras un bombardeo israelí en Shejaiya

MADRID, 11 May. 2023 (Europa Press) -

La Policía israelí ha informado de que al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en la ciudad israelí de Rejovot, ubicada al sur de Tel Aviv, después de que impactara un misil, disparado desde la Franja de Gaza, en un complejo residencial, en medio de la escalada de violencia en la región.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom había precisado anteriormente que el bombardeo ha dejado cinco heridos, uno de ellos en estado crítico. Asimismo, otros dos misiles han impactado en un edificio de Sederot, no muy lejos de Rejovot, aunque, en este caso, no ha habido heridos, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Por otro lado, el Ministerio de Salud palestino ha informado este jueves de que al menos dos personas han muerto y dos han resultado heridas tras registrarse un bombardeo israelí en el barrio de Shejaiya, en la Franja de Gaza.

Las autoridades sanitarias palestinas han precisado en un breve comunicado que los cuerpos de las víctimas han llegado tras el bombardeo al Hospital al Shifa, situado en el barrio norteño de Rimal, en la Franja de Gaza, según ha recogido la agencia de noticias WAFA.

Posteriormente, las Brigadas Al Quds, el brazo armado de Yihad Islámica, han lamentado la muerte de dos de sus miembros tras el bombardeo en Shejaiya, un comandante identificado como Muhamad Suleiman Jalil Dader y otro de sus miembros, Husein Yusef Abdulá Dalul.

Más pronto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este jueves de que otro alto cargo de Yihad Islámica ha muerto en un nuevo bombardeo llevado a cabo por los efectivos israelíes contra el barrio de Bani Suheila, en la Franja, donde cuatro personas han resultado también heridas.

El portavoz de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jeremy Laurence, ha dicho sentirse "alarmado" por el aumento de la violencia registrado esta semana en la Franja de Gaza y ha abogado por reducir las hostilidades.

A primera hora de este jueves, Muhamad al Hindi, miembro del Comité Político de Yihad Islámica, ha recalcado que el grupo únicamente aceptará un alto el fuego si Israel pone fin al asesinato selectivo de sus altos cargos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el miércoles por la noche en un discurso a la nación que la "campaña" contra Yihad Islámica en la Franja "no ha terminado" ante los rumores de un posible alto el fuego impulsado por Egipto, aparentemente fallido.

