Al Pacino, Francis Ford Coppola y otros recuerdan a Robert Duvall

Los homenajes se multiplicaron en honor a Robert Duvall, el actor ganador del Óscar conocido por sus papeles en “Apocalypse Now” ("Apocalipsis ahora"), “Lonesome Dove”, “Tender Mercies” ("El precio de la felicidad") y como el intrépido consigliere de las dos primeras películas de “Godfather” (“El Padrino”).

Duvall murió el domingo a los 95 años en su casa en Virginia, según un anuncio de su publicista y un comunicado publicado en su página de Facebook por su esposa, Luciana Duvall.

Francis Ford Coppola

“Qué golpe enterarme de la pérdida de Robert Duvall. Un actor tan grande y una parte tan esencial de (la productora) American Zoetrope desde sus inicios: ‘The Rain People’ ("Dos almas en pugna"), ‘The Conversation’ ("La conversación"), ‘The Godfather’, ‘The Godfather Part II’, ‘Apocalypse Now’, ‘THX 1138’, ‘Assassination Tango’ ('Crimen a ritmo de tango') — el director de “The Godfather” y de otras películas de Duvall vía Instagram.

Al Pacino

“Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall. Era un actor nato, como se dice; su conexión con ello, su comprensión y su don fenomenal siempre serán recordados. Lo extrañaré”. — el coprotagonista de Duvall en “The Godfather” en un comunicado a The Associated Press.

Viola Davis

“Siempre me ha asombrado la grandeza de tus interpretaciones de hombres que eran a la vez silenciosos y dominantes en su humanidad. Fuiste un gigante… un ícono… ‘Apocalypse Now’, ‘The Godfather’, ‘To Kill a Mockingbird’ ('Matar a un ruiseñor'), ‘Tender Mercies’, ‘The Apostle’ ('El apóstol'), ‘Lonesome Dove’… etc… La grandeza nunca muere. Permanece… como un regalo. Descanse bien, señor. Se pronunciará su nombre”. — la coprotagonista de Duvall en “Widows” ("Viudas") vía Instagram.

Robert De Niro

“Que Dios bendiga a Bobby. Espero poder vivir hasta los 95. Que descanse en paz”. — el coprotagonista de Duvall “The Godfather Part II” y “True Confessions” en un comunicado a The Associated Press.

Adam Sandler

“Gracioso como el demonio. Fuerte como el demonio. Uno de los mejores actores que hemos tenido. Un gran hombre con quien hablar y reír. Lo quería muchísimo. Todos lo queríamos. Tantas películas legendarias para elegir. Véanlas cuando puedan. Enviamos a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos nuestras condolencias”. — el compañero de reparto de Duvall en “Hustle” vía X.

Michael Keaton

“Otro amigo se va, actué con él y nos hicimos amigos. Compartimos una gran tarde en mi porche delantero hablando de caballos. Era la grandeza personificada como actor”. — el coprotagonista de Duvall en “The Paper” ("El periódico") vía Instagram.

Robert Patrick

“Hablamos de caballos, perros, el fútbol americano de Clemson, de bailar tango y de Marlon Brando. En un momento me dijo que fuera a buscar la carta que Marlon le había enviado después de que trabajaron juntos en ‘The Godfather’. Estaba mecanografiada y perfectamente redactada. Bobby estaba más orgulloso de esa carta que de su Óscar. Marlon era el actor al que admiraba”. — el actor al recordar una visita reciente a la casa de Duvall en Virginia vía Facebook.

Rob Schneider

“Poderoso y, a la vez, suave como un pájaro en su inolvidable interpretación en ‘The Lonesome Dove’, Bob tenía la capacidad de hacerte olvidar al instante la idea de que estabas viendo una actuación y nos atrapó con la sinceridad y la emoción de un consigliere como Tom en ‘The Godfather’. Igual de desternillante como el oficial del Ejército amante del surf en ‘Apocalypse Now’, no dejó ni un momento para que el público no creyera”. — el actor vía Facebook.

Jamie Lee Curtis

“El mejor consigliere que la pantalla haya visto jamás. Bravo, Robert Duvall”. — la actriz vía Instagram.

Sindicato de actores SAG-AFTRA

“Celebramos el legado de Robert Duvall, una verdadera leyenda de la actuación cuyo trabajo marcó a generaciones. Honrado dos veces con los premios SAG-AFTRA de actuación, su influencia en el oficio perdurará. Nuestras condolencias a su esposa, Luciana, y a todos los que lo amaron”. — vía X.

Mike Huckabee

“Uno de mis mejores días fue pasar un día entero con Robert Duvall y su encantadora esposa en su rancho; lo entrevisté para el programa que entonces tenía en Fox News. Fue amable, hospitalario y humilde. Verdaderamente un caballero y uno de los mejores actores de todos los tiempos. No ‘interpretaba’ un papel: él ERA el papel”. — el embajador de Estados Unidos en Israel vía X.