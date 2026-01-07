Al Rajhi, vigente ganador del Dakar, abandona por problemas técnicos

El defensor del título en el Rally Dakar en categoría de coches, el saudita Yazeed Al Rajhi, abandonó la edición de 2026 debido a problemas mecánicos en su Toyota, anunció la organización de la carrera.

"Víctima de problemas técnicos en su coche, Yazeed Al Rajhi anuncia su intención de abandonar la etapa en el km 234. El vencedor del Dakar 2025 pierde sus opciones en la clasificación general y no repetirá triunfo este año", indicó la organización.

El piloto de 44 años, que compite en casa sobre las pistas sauditas, ya había tenido un inicio de carrera complicado y este miércoles ocupaba solo el 19º puesto de la general.

Ganador sorpresa el año pasado asociado al copiloto alemán Timo Gottschalk, Al Rajhi vio cómo su Toyota Hilux le fallaba en el peor momento, ya que entre el miércoles y el jueves se disputa la primera etapa maratón: no habrá asistencia técnica para los participantes por la noche al término de los 452 km de especial.

Deberán dormir en un vivac minimalista, a la antigua, sin posibilidad de efectuar reparaciones de envergadura.

Al Rajhi sufrió en abril un grave accidente en carrera en Jordania.

Víctima de fracturas en varias vértebras, el multimillonario saudita, perteneciente a una de las familias más ricas del país, permaneció alejado de las pistas durante varios meses.