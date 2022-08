Al Sadr pide disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas en Irak

El cl√©rigo chi√≠ Muqtada al Sadr, que lidera la coalici√≥n nacionalista Sayir√ļn, cuyos simpatizantes han ocupado la C√°mara baja iraqu√≠, ha hecho un llamamiento este mi√©rcoles para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas en el pa√≠s.

"Los viejos rostros no existirán a través de un proceso electoral democrático temprano después de la disolución del Parlamento", ha dicho, agregando que "el pueblo iraquí está cansado de toda la clase dominante", por lo que "los manifestantes deben quedarse y continuar con su plantón hasta que logren sus demandas".

En un discurso pronunciado en la televisi√≥n iraqu√≠, ha subrayado que el conflicto "no es entre personas" y se ha referido al incidente de los audios filtrados supuestamente por su m√°ximo rival, el ex primer ministro Nuri al Maliki, asegurando que "algunos" quieren matarle, seg√ļn ha recogido la agencia de noticias NINA.

Dichos audios, publicados por el periodista Ali Fadel, confirman la antipatía entre ambos y dan cuenta de algunos insultos de Al Maliki contra el clérigo chií, llegando incluso a llamarle "asesino" y "cobarde" durante una reunión.

Asimismo, el cl√©rigo chi√≠ Al Sadr ha agregado este mi√©rcoles en su discurso que "las demandas maliciosas" obstruyen "la formaci√≥n de un Gobierno de mayor√≠a", recalcando que no aceptar√°n ning√ļn derramamiento de sangre", seg√ļn ha recogido el diario 'Al Iraqiya'.

Con respecto al di√°logo, ha dejado claro que "no hay ning√ļn beneficio en el di√°logo con ellos". "No cedan a sus rumores de que no quiero di√°logo, pero el di√°logo con ellos ha sido probado y solo ha tra√≠do ruina", ha destacado, agregando que "no busca autoridad", pero pide reformas.

Los simpatizantes de Al Sadr asaltaron el sábado el Parlamento por segunda vez en una semana --después de la invasión del miércoles-- para protestar contra la candidatura del político chií proiraní Mohamed al Sudani como primer ministro.

El Parlamento se encuentra en la Zona Verde, la parte fortificada de Bagdad en la que se encuentran las sedes de las principales instituciones iraquíes y las embajadas extranjeras.

La coalici√≥n Sayir√ļn que lidera Al Sadr fue la m√°s votada en las elecciones del pasado mes de octubre. En la misma participan desde nacionalistas iraqu√≠es a comunistas y logr√≥ 73 de los 329 esca√Īos en juego. Sin embargo, los diputados de Sayir√ļn se retiraron del Parlamento en junio en protesta por la falta de soluciones a la crisis pol√≠tica.