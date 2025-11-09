Al-Sharaa será el primer presidente sirio en visitar la Casa Blanca tras su improbable ascenso

BEIRUT (AP) — Hace dos décadas, Ahmad al-Sharaa se encontraba encarcelado en un centro de detención gestionado por Estados Unidos en Irak después de unirse a los combatientes de Al Qaeda que luchaban contra las fuerzas estadounidenses en ese país.

Pocos habrían pronosticado que se convertiría en el primer presidente sirio en visitar Washington desde que el país se independizó en 1946.

Desde que encabezó a las fuerzas rebeldes que derrocaron al expresidente sirio Bashar Assad en diciembre pasado, Al-Sharaa —quien rompió lazos con Al Qaeda años antes— ha llevado a cabo una exitosa batida diplomática para establecer nuevos lazos con países que habían rechazado al gobierno de Assad después de que su brutal represión contra manifestantes en 2011 se convirtió en una guerra civil de 14 años.

Al-Sharaa se reunió en mayo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Arabia Saudí, donde Trump anunció que levantaría sanciones de varias décadas de antigüedad.

Ambos mandatarios se reunirán nuevamente el lunes en Washington, donde se tiene previsto en gran medida que Siria se una oficialmente a la coalición que encabeza Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico. Al-Sharaa llegó a territorio estadounidense el sábado, según medios estatales sirios.

Además de ese acuerdo, Al-Sharaa utilizará la visita para presionar por la derogación total de la Ley César, la cual impuso amplias sanciones a Siria por los abusos a los derechos humanos que cometieron el gobierno y las fuerzas de seguridad de Assad.

Las sanciones de César se encuentran suspendidas actualmente por orden presidencial, pero una derogación permanente requeriría de una votación en el Congreso.

El Ministerio de Información de Siria señaló el domingo en un comunicado que Al-Sharaa “enfatizará la importancia de levantar las sanciones económicas, particularmente la Ley César, para permitir la recuperación económica de Siria y el crecimiento de inversión” y también "reafirmará el compromiso de (Siria) por continuar con su lucha contra el terrorismo y promover la seguridad regional”.

Un impulso para levantar las últimas sanciones

Días antes de la visita de Al-Sharaa, Trump dijo a la prensa que había tomado medidas para levantar sanciones a Siria “para darles una oportunidad de luchar, y creo que (Al-Sharaa) está haciendo un muy buen trabajo hasta ahora”.

“Es un vecindario difícil y él es un tipo duro, pero me llevé muy bien con él, y se ha avanzado mucho con Siria,” explicó.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó el jueves a favor de levantar las sanciones sobre Al-Sharaa y su ministro del Interior. Posteriormente, Estados Unidos los eliminó de su lista de “terroristas globales especialmente designados”.

En tanto, los senadores han avanzado en la derogación de la Ley César a través de un proyecto de ley de autorización de defensa anual, pero la iniciativa final se está negociando con la Cámara de Representantes, donde algunos de los principales republicanos quieren poner condiciones.

El representante Brian Mast, el republicano que preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la cámara baja, ha expresado reservas sobre una derogación total. El senador Lindsey Graham, un republicano cercano a Trump, también ha presionado para que se derogue con ciertas condiciones, incluidas la seguridad y la representación para las minorías religiosas y étnicas, “mantener relaciones pacíficas con otros Estados de la región, incluido el Estado de Israel,” y retirar a combatientes extranjeros de las instituciones gubernamentales y de seguridad.

Los escépticos de Al-Sharaa apuntan a los estallidos de violencia sectaria durante el último año en las que suníes progubernamentales asesinaron a cientos de civiles de las minorías religiosas alauita y drusa. Al-Sharaa ha prometido responsabilizar a los perpetradores, pero las comunidades minoritarias mantienen sus reservas.

El grupo de defensa Save the Persecuted Christians envió una carta firmada por 100 líderes religiosos de Estados Unidos en la que le solicitan a Trump que aborde la “masacre” de minorías en Siria y presione a Al-Sharaa para establecer un corredor humanitario desde los Altos del Golán, controlados por Israel, hasta el enclave druso de Sweida, en el sur de Siria.

Desde la caída de Assad, Israel ha tomado el control de una zona de seguridad que solía ser patrullada por la ONU en el sur de Siria y ha presionado por la creación de una zona desmilitarizada al sur de Damasco. Los dos países, que no tienen relaciones diplomáticas, han estado negociando un posible acuerdo de seguridad.

Mientras tanto, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jeanne Shaheen, ha encabezado un esfuerzo para una derogación total de la Ley César. Shaheen dijo que “tenemos una verdadera oportunidad en Oriente Medio en este momento que no hemos tenido en lo que tengo de vida”.

Los activistas afirman que es injusto mantener sobre el nuevo gobierno sanciones que fueron impuestas específicamente al gobierno de Assad como herramienta de presión y que la amenaza de restablecer la Ley César impediría que compañías internacionales inviertan en la reconstrucción del país.

Mouaz Moustafa, director ejecutivo del Syrian Emergency Task Force, un grupo que abogó por la imposición de las sanciones de la Ley César pero que ahora trata que se eliminen, dijo que el gobierno de Estados Unidos puede imponer nuevas sanciones específicas si es necesario.

“Pero usar César para eso es como usar un mazo en lugar de un bisturí: vas a matar a la persona a la que estás operando,” dijo Moustafa.

Una alianza militar más sólida

El enviado de Estados Unidos, Tom Barrack, dijo la semana pasada que Siria “espera” unirse pronto a la coalición de alrededor de 80 países que trabajan para prevenir un resurgimiento del grupo Estado Islámico.

Un funcionario federal dijo que se tiene previsto que, durante su visita, Al-Sharaa firme un acuerdo para unirse a la coalición. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se negó a comentar cuando se le preguntó sobre la posibilidad.

Otro funcionario estadounidense al tanto de la situación dijo que, si bien las fuerzas sirias ya habían estado combatiendo al EI, su ingreso formal en la coalición será un “hito” y permitirá a las fuerzas estadounidenses trabajar más de cerca con los sirios.

Ambos funcionarios no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

Funcionarios sirios se negaron a comentar sobre las discusiones para unirse a la coalición.

Aunque el grupo Estado Islámico perdió hace años el control de todo el territorio que una vez mantuvo en Siria e Irak, células del grupo extremista han seguido realizando ataques en ambos países y en el extranjero.

La teniente comandante Emily Pumphrey, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, dijo que ha habido 311 ataques del EI en Siria y 64 en Irak en lo que va del año, en comparación con los 878 en Siria y 160 en Irak en 2024.

Antes de la caída de Assad, Al-Sharaa —entonces conocido por el nombre de guerra Abu Mohammed al-Golani— estuvo al frente del Hayat Tahrir al-Sham, un grupo insurgente islámico que controlaba gran parte del noroeste de Siria. Anteriormente era una rama de Al Qaeda, pero luego se separó. El Hayat Tahrir al-Sham y el EI eran rivales, y Al-Sharaa reprimió las células del Estado Islámico en el área bajo su control.

El principal socio de Estados Unidos en la lucha contra el EI en ese momento eran las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que lideraban los kurdos en el noreste del país.

Desde que Al-Sharaa asumió el poder, el ejército de Estados Unidos ha ampliado su cooperación con Damasco y Washington ha presionado por un acuerdo para fusionar a las Fuerzas Democráticas Sirias con el nuevo ejército sirio.

Aunque Damasco y las FDS tienen un acuerdo en principio, su implementación se ha estancado en medio de tensiones que a veces han resultado en enfrentamientos entre las dos partes.

___

Los periodistas de Associated Press Aamer Madhani, Konstantin Toropin, Stephen Groves y Matt Lee en Washington contribuyeron con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.