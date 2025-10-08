Al Sisi desvela avances "muy alentadores" en el diálogo e invita a Trump a viajar a Egipto si hay acuerdo

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) - presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha asegurado que las noticias que le llegan de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás son "muy alentadoras" y ha propuesto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que se desplace a Egipto en caso de que finalmente las partes firmen un alto el fuego para la Franja de Gaza. Al Sisi, que ha hablado este miércoles durante una ceremonia policial, ha resaltado que en las conversaciones que se están llevando a cabo desde el lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij hay "enviados importantes" de Trump, con un "claro mandato" del presidente estadounidense para "terminar la guerra". En este sentido, ha aplaudido la "determinación" del inquilino de la Casa Blanca y ha señalado que la implicación de Washington ha sido clave para romper el estancamiento de las negociaciones, informa el periódico estatal 'Al Ahram'. Este último intento deriva del plan de paz de 20 puntos presentado la semana pasada por Trump. "Espero que las negociaciones de Sharm el Sheij concluyan con un acuerdo para terminar la guerra, la liberación de los prisioneros y detenidos, la entrada de la ayuda humanitaria, la retirada de Israel de la Franja y el inicio de la reconstrucción", ha repasado Al Sisi, al aludir a algunos de los requisitos. "Todo el mundo observa", ha advertido, al prometer "un papel positivo y activo" por parte de Egipto, uno de los países mediadores en este nuevo intento negociador, para el que no se han establecido plazos claros. Hamás también ha destacado este miércoles que cunde un "espíritu de optimismo entre todas las partes" en el marco de los contactos indirectos en Egipto y, según el grupo palestino, ya ha habido un intercambio del listado de rehenes y presos que serían liberados si finalmente hay acuerdo.