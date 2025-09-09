Al Sisi ordena a las autoridades revisar una petición de indulto al destacado activista Alaa Abdelfatá

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha ordenado este martes a las autoridades que revisen una petición presentada por el Consejo Nacional para los Derechos Humanos (NCHR) de cara a un posible perdón para siete presos, entre ellos el destacado activista prodemocrático Alaa Abdelfatá.

El propio NCHR, que presentó el lunes la citada petición, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "Al Sisi ha ordenado a las autoridades pertinentes" que la analicen, antes de resaltar que formuló esta reclamación tras recibir llamamientos de las familias de estos presos para que puedan contar con "una nueva oportunidad" y "regresar con sus familias".

La petición publicada por el organismo incluye los nombres de Abdelfatá --una de las caras más conocidas del levantamiento prodemocrático de 2011 contra el régimen de Hosni Mubarak--, Said Magli Eleua, Karam Abdelsamea Saadani, Ualaa Gamalsaad Mohamed, Mohamed Auad Abdo Mohamed, Mohamed Abdeljaleq Abdelaziz Abdelatif y Mansur Abdeljaber Alí Abdelrazek.

Un tribunal de El Cairo retiró en julio a Abdelfatá, detenido en septiembre de 2019 y de nacionalidad egipcio-británica, de su lista de terroristas, en la que fue incluido en 2020 por un periodo de cinco años tras el fallo de otra corte del país africano.

Abdelfatá lleva gran parte de la última década entre rejas debido a las críticas vertidas contra las autoridades de Egipto, que le han prohibido salir del país. Además, su familia ha denunciado que el activista nunca ha recibido visita consular alguna durante su periodo en la cárcel.

Al Sisi, que llegó al poder mediante un golpe de Estado en julio de 2013 que lideró después de una serie de manifestaciones masivas contra el entonces presidente, el islamista Mohamed Mursi --primer mandatario elegido democráticamente en el país fallecido en 2019 durante una vista judicial contra él tras su detención después de la asonada--, ha lanzado una dura campaña de represión contra diversos grupos opositores.