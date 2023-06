Al submarino desaparecido Titán le queda poco oxígeno

A las cinco personas a bordo de unsumergible desaparecido cerca de los restos del Titanic lesquedaban apenas unas horas de su presunto suministro de aire eljueves, quinto día de una búsqueda multinacional masiva a travésde miles de kilómetros cuadrados en el remoto Atlántico Norte.

El Titan, del tamaño de un monovolumen y operado por laempresa estadounidense OceanGate Expeditions, inició su descenso1200 GMT del domingo, pero perdió el contacto con su barco deapoyo casi al final de lo que debería haber sido una inmersiónde dos horas hasta el centenario naufragio.

Según la empresa, partió con 96 horas de aire, por lo que esprobable que el oxígeno se agotara el jueves por la mañana. Elmomento exacto depende de factores como si la nave aún tieneenergía y la calma de los que están a bordo, dicen los expertos,suponiendo que el Titán sigue intacto.

Un vehículo teledirigido desplegado desde un buquecanadiense alcanzó el fondo del océano y comenzó a buscar alTitán, según informó la Guardia Costera estadounidense el juevespor la mañana en Twitter.

Los equipos de rescate de varios países y los familiares yamigos de los cinco ocupantes del Titán se esperanzaron cuandola Guardia Costera estadounidense dijo el miércoles que losaviones de búsqueda canadienses habían registrado ruidossubmarinos utilizando boyas de sonar ese mismo día y el martes.

No obstante, la Guardia Costera dijo que los vehículossubmarinos teledirigidos que buscaban donde se detectaron losruidos no habían dado resultados y los expertos advirtieron quelos sonidos podrían no haberse originado en el Titán.

"Cuando estás en medio de un caso de búsqueda y rescate,siempre tienes esperanza", dijo el miércoles el capitán de laGuardia Costera Jamie Frederick, añadiendo que el análisis delos ruidos no era concluyente.

El buque de investigación francés Atalante, equipado con unaembarcación de buceo robotizada capaz de alcanzar la profundidada la que se encuentran los restos del Titanic, unos 3.810 metrosbajo la superficie del mar, llegó a la zona el jueves.

La embarcación utilizó primero una ecosonda paracartografiar con precisión el lecho marino a fin de que labúsqueda del robot fuera más específica, según informó elinstituto francés de investigación marina Ifremer.

El robot, Victor 6000, tiene brazos que pueden controlarse adistancia para ayudar a liberar una embarcación atrapada oengancharla a un buque para sacarla a flote. La Marina deEstados Unidos enviará un sistema especial de salvamentodiseñado para levantar grandes objetos submarinos.

Aventura en alta mar

El Titanic, que se hundió en 1912 en su viaje inaugural traschocar contra un iceberg, dejando más de 1.500 muertos, seencuentra a unos 1.450 kilómetros al este de Cape Cod(Massachusetts) y a 640 kms al sur de St. John's (Terranova).

El Titán transportaba a su piloto y a otras cuatro personasen una excursión en alta mar hasta el pecio, colofón de unaaventura turística por la que OceanGate cobra 250.000 dólarespor persona.

Entre los pasajeros se encontraban el multimillonario yaventurero británico Hamish Harding, de 58 años, y el magnate delos negocios de origen paquistaní Shahzada Dawood, de 48, con suhijo Suleman, de 19, ambos ciudadanos británicos.

El oceanógrafo francés y experto en el Titanic Paul-HenriNargeolet, de 77 años, y Stockton Rush, fundador y directorejecutivo de OceanGate, también viajaban a bordo. Rush estácasado con una descendiente de dos de las víctimas del Titanic.

"Esperamos ansiosos, apenas dormimos", dijo Mathieu Johann,editor de Nargeolet en el sello Harper Collins.

Sean Leet, que dirige una empresa copropietaria del barco deapoyo, el Polar Prince, dijo el miércoles que se siguieron todoslos protocolos antes de que el sumergible perdiera el contacto.

"Todavía hay soporte vital disponible en el sumergible, yseguiremos manteniendo la esperanza hasta el final", dijo Leet,presidente ejecutivo de Miawpukek Horizon Maritime Services.

Las dudas sobre la seguridad de Titán surgieron en 2018,durante un simposio de expertos de la industria de sumergibles yen una demanda presentada por el exjefe de operaciones marítimasde OceanGate, que se resolvió más tarde ese año.

Incluso si se localizara el Titán, recuperarlo presentaríaenormes desafíos logísticos.

Si el sumergible hubiera conseguido volver a la superficie,sería difícil localizarlo en mar abierto y, además, está cerradocon pestillo desde el exterior, por lo que los que están dentrono pueden salir sin ayuda.

Si se encuentra en el fondo del océano, el rescate tendríaque hacer frente a las inmensas presiones y a la oscuridad totala esa profundidad. El experto británico en el Titanic Tim Maltinafirmó que sería "casi imposible efectuar un rescate desubmarino a submarino" en el lecho marino.

También puede resultar difícil encontrar el Titán entre losrestos del naufragio.

"Si has visto el campo de escombros del Titanic, habrá milobjetos diferentes de ese tamaño", dijo Jamie Pringle,geocientífico forense de la Universidad de Keele (Reino Unido)."Podría ser una tarea interminable".

(Reporte adicional de Tim McLaughlin, Rami Ayyub, TylerClifford, Louise Dalmasso, Daniel Trotta, Brad Brooks y AribaShahid; editado en español por Carlos Serrano)

*Por Por Steve Gorman y Joseph Ax

Reuters