Al Zorah anuncia su asociación con Four Seasons para abrir un complejo de lujo frente al mar en Al Zorah, Ajmán, en el año 2026

Al Zorah Development Company, una asociación entre el Gobierno de Ajmán y Solidere International, junto con Four Seasons, anunciaron sus planes de abrir el Four Seasons Resort Ajman en Al Zorah en 2026. El lujoso complejo, situado en primera línea de playa, será objeto de importantes mejoras, tanto en él área de alojamiento como en las instalaciones públicas.

From left: George Saad, CEO of Al Zorah Development Company, and Adrian Messerli, Area President, Hotel Operations, EMEA at Four Seasons, during the signing of the agreement. (Photo: AETOSWire)

El complejo contará con 23 villas, 74 habitaciones y suites, todas ellas equipadas con terrazas privadas que ofrecen vistas impresionantes del Golfo Arábigo. Ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto internacional de Dubái, el complejo ofrece una mezcla única de confort y tranquilidad natural.

George Saad, consejero delegado de Al Zorah Development Company, dijo que el proyecto representa una oportunidad para elevar la propiedad actual a un destino de lujo de primera categoría, combinando la cultura local con los estándares globales de Four Seasons. Espera atraer la atención internacional y aumentar el atractivo de toda la región.

Bart Carnahan, presidente de Desarrollo de Negocio Global, Gestión de Cartera y Residencial de Four Seasons, compartió su entusiasmo por ampliar la presencia de la marca en los EAU. Añadió que la colaboración con Al Zorah Development tiene como objetivo ofrecer una experiencia de lujo de clase mundial que pone de relieve la reconocida hospitalidad por la que Four Seasons es mundialmente conocida.

El complejo está diseñado para combinar una arquitectura moderna con exuberantes jardines, y ofrecer diversas instalaciones para huéspedes de todas las edades. Incluirá un gimnasio de última generación, lujosas instalaciones de spa, una playa privada y una piscina infinita de 85 metros, que estará dividida en zonas separadas para adultos y niños.

Además, los huéspedes disfrutarán de una cuidada selección de actividades, como programas infantiles, excursiones de buceo y visitas guiadas que los llevarán explorar los manglares y la cala natural. Los aficionados al golf tendrán acceso al Al Zorah Golf and Yacht Club, que cuenta con un campo de campeonato de 18 hoyos diseñado por Jack Nicklaus.

El complejo también ofrecerá experiencias gastronómicas de lujo, como un restaurante de cocina internacional con vistas panorámicas al mar, un bar y restaurante de playa para disfrutar del ambiente local y un restaurante italiano que combina sabores locales e internacionales, todo ello con unas vistas impresionantes. El Four Seasons Resort de Al Zorah, en Ajmán, se centrará en el lujo y en un servicio excepcional para ofrecer una experiencia de hospitalidad sin precedentes en los Emiratos Árabes Unidos.

