Ala este de la Casa Blanca se derribará para salón de baile de Trump: funcionario

WASHINGTON, 22 oct (Reuters) - El ala este completa de la Casa Blanca será derribada como parte del proceso para construir un nuevo salón de baile propuesto por el presidente Donald Trump, dijo un funcionario de la Casa Blanca el miércoles.

"Podemos confirmar que todo el ala este va a ser modernizada y renovada para, supongo, apoyar el (...) proyecto del salón de baile", dijo el funcionario.

Los trabajadores de demolición comenzaron a derribar la sección de la Casa Blanca que alberga las oficinas de la primera dama y otros miembros del personal el lunes. Según el funcionario, es probable que el proceso de demolición concluya en dos semanas. (Reportaje de Jeff Mason Editado en español por Juana Casas)