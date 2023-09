(.)

Por Jonathan Allen

22 sep (Reuters) - La Corte Suprema de Alabama en Estados Unidos está sopesando si permitir que el estado sea el primero en ejecutar a un prisionero con un nuevo método: la asfixia con gas nitrógeno.

El mes pasado, el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, pidió al tribunal que permitiera al estado asfixiar con gas a Kenneth Smith, condenado por asesinato en 1996, utilizando una máscara conectada a un cilindro de nitrógeno destinado a privarlo de oxígeno.

Los abogados de Smith han dicho que el protocolo no probado podría violar la prohibición de la Constitución de Estados Unidos de "castigos crueles e inusuales" y han argumentado que un segundo intento de ejecutarlo por cualquier método es inconstitucional.

En un escrito de respuesta presentado ante el tribunal el viernes, calificaron el protocolo de gas nitrógeno como "tan lleno de especificaciones que es ininteligible" y dijeron que Smith aún no había agotado sus apelaciones.

"El intento del estado de colocar al Sr. Smith al frente de la fila es un medio para evitar que se descubran sus procedimientos de ejecución en un procedimiento federal que el Sr. Smith inició hace más de un año", escribieron.

Expertos en pena de muerte también dicen que el estado no ha proporcionado suficiente información sobre cómo mitigará el peligro para los funcionarios de ejecución y otras personas que supone el uso de un gas invisible e inodoro dentro de la cámara de muerte.

Smith, de 58 años, es una de las dos únicas personas vivas en Estados Unidos que han sobrevivido a un intento de ejecución después de que Alabama frustrara el procedimiento mediante inyección letal en noviembre, cuando fracasaron múltiples intentos de insertarle una vía intravenosa.

La mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos utilizan inyecciones letales de un barbitúrico, pero el método de décadas de antigüedad se ha vuelto más desafiante en los últimos años.

Algunos estados han tenido dificultades para obtener los medicamentos necesarios, ya que las compañías farmacéuticas se niegan a venderlos a los sistemas penitenciarios. Las autopsias han encontrado que los pulmones de personas ejecutadas mediante inyección letal estaban llenos de fluidos sanguinolentos espumosos, lo que según los opositores al castigo muestra que tuvieron la sensación de ahogarse antes de morir.

Al solicitar la orden de muerte, la oficina del fiscal general publicó una versión muy redactada del nuevo protocolo de gasificación del Departamento Correccional de Alabama, al que se refiere como "hipoxia por nitrógeno".

En las cámaras de gas utilizadas en ejecuciones anteriores por parte de los estados estadounidenses y en los campos de concentración nazis, se utilizaron gases venenosos como el cianuro de hidrógeno para matar.

El nitrógeno, sin embargo, no es venenoso y constituye aproximadamente el 78% del aire respirable. El método propuesto por Alabama, que los legisladores aprobaron en 2018, pretende desplazar el oxígeno que inhala el condenado.

Oklahoma y Misisipi también han aprobado ejecuciones por asfixia con nitrógeno, pero aún no han probado el método.

Algunos segmentos del protocolo de Alabama indican que Smith sería colocado en una camilla y le pondrían una máscara en la cara. Muchos detalles sobre el nuevo aparato aún no están claros, pero la máscara tiene un tubo de entrada adjunto y un mecanismo de salida para las respiraciones exhaladas.

El Dr. Joel Zivot, anestesiólogo de la Facultad de Medicina de Emory que ha sido testigo experto en impugnaciones de los protocolos de ejecución, dijo que ya es bastante difícil para los médicos mantener un sello hermético cuando aplican una mascarilla a un paciente inconsciente, y no está claro cómo Alabama abordará este problema al usar una máscara en un prisionero consciente y posiblemente poco cooperativo.

"Para mí está claro que no saben lo que están haciendo", dijo Zivot. "Si entra aire debajo de la máscara, entonces no van a morir". Alguien que carece temporalmente de oxígeno pero no muere corre el riesgo de sufrir lesiones graves en el cerebro y otros órganos.

Los funcionarios de la fiscalía general no respondieron a las consultas. El Departamento Correccional dijo que no proporcionaría ninguna "información adicional" más allá de la contenida en el protocolo redactado publicado el mes pasado.

(Reporte de Jonathan Allen en Nueva York. Editado en español por Marion Giraldo)