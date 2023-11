DECATUR, Alabama, EE.UU. (AP) — El jefe policial de una ciudad en Alabama dijo que cree que agentes violaron las políticas del departamento cuando mataron a tiros a un hombre en una disputa con el conductor de una grúa, pero no especificó a qué políticas se refería.

Todd Pinion, jefe policial de la localidad de Decatur, escribió en un comunicado el viernes que el departamento concluyó su investigación interna en torno a la muerte de Steve Perkins, ocurrida el 29 de septiembre.

La muerte a tiros del hombre negro frente a su propia casa ha provocado protestas en la ciudad. Perkins, de 39 años, fue abatido por un policía cuando los policías acompañaban al conductor de una grúa que trataba de tomar posesión del camión de Perkins.

El Departamento de Policía de Decatur dijo en su declaración inicial que los oficiales habían sido convocados por el conductor de la grúa, quien había alegado que el dueño de la vivienda había sacado una pistola. La policía indicó que el hombre, luego identificado como Perkins, amenazó al conductor y “apuntó la pistola a uno de los policías”. La familia de Perkins ha disputado la versión policial de lo sucedido.

“Hallé razones para creer que fueron violadas las políticas del departamento, y las conclusiones fueron enviadas al Departamento Legal y a los abogados externos esta tarde para preparar los documentos formales y avanzar en el proceso disciplinario”, escribió Pinion.

Pinion señaló que el alcalde de la ciudad evaluará los hechos y “hará una determinación final sobre si esto amerita medidas disciplinarias y cuáles”. Indicó que el policía que efectuó los disparos fue colocado bajo licencia administrativa. El departamento no ha revelado ni la identidad ni la raza del policía.

Video de la cámara de vigilancia de un vecino, publicado por WAFF, captó el tiroteo. Muestra a la grúa entrando en retroceso al garaje. Se escucha a un oficial decir “Policía, colóquese en el suelo” y se escuchan disparos uno tras otro. La policía no ha difundido imágenes de las cámaras corporales de los agentes.

Un abogado de la familia Perkins dijo a The Associated Press el mes pasado que Perkins no parecía estar al tanto de que había policías allí antes de que los policías le dispararan inmediatamente. La familia Perkins emitió un comunicado aseverando que las facturas del camión estaban pagadas por lo cual no había razón de que viniera la grúa a llevárselo.

El hermano de Perkins, Nick Perkins, dijo a WAFF que hay “cierto sentimiento de alivio” al escuchar que el jefe policial reconoce que se violaron las normas del departamento, pero que la investigación está tardando demasiado.

“Hemos visto las cámaras, hemos visto el video”, expresó Nick Perkins.