Alajuelense y Olimpia empatan 1-1 en la ida de semis de Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió un agónico empate 1-1 en casa ante el Olimpia de Honduras este jueves en partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, y la llave quedó abierta para su definición en la revancha en Tegucigalpa.

El catracho Carlos Montiel abrió el marcador en el minuto 74 y Anthony Hernández anotó el tanto del empate en el minuto 88 en el duelo disputado en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, ciudad contigua a San José.

Montiel acababa de ingresar al campo, en sustitución de Agustín Mulet, cuando envió el balón a la red con un derechazo desde cerca de la línea de fondo, al recibir un cabezazo de Jorge Benguché después de un tiro de esquina.

Pero el cuadro tico, bicampeón vigente de la Copa Centroamericana, no se amilanó y se afanó por conseguir la igualdad, lo que logró Hernández con un tiro de zurda cuando se acercaba el final del partido.

En equipo hondureño dominó las acciones en el primer tiempo y, en el minuto 10, José Pinto anotó un gol, pero el árbitro mexicano Jesús López lo anuló tras revisión del VAR por una mano de Michael Chirinos.

El segundo tiempo fue más parejo.

La revancha se jugará el jueves próximo el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

En la otra semifinal, el Xelajú de Guatemala cosechó un valioso empate 1-1 el miércoles en su visita al Real España de Honduras, en partido disputado en la ciudad norteña de San Pedro Sula.

Los cuatro semifinalistas representarán a Centroamérica en la Copa de Campeones de la Concacaf de 2026, en la que participan clubes mexicanos y de la MLS.

También lo harán los ganadores de la repesca que disputan Motagua de Honduras y el Cartaginés de Costa Rica y los panameños Sporting San Miguelito y Plaza Amador.

El Cartaginés derrotó este martes 1-0 de local al Motagua, mientras que San Miguelito superó al Plaza Amador este miércoles por el mismo marcador en sendos partidos de ida.

