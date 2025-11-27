Alajuelense y Xelajú empatan 1-1 en la ida de la final de la Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica empató 1-1 este miércoles con el Xelajú de Guatemala en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf de 2025.

El marcador lo abrió Xelajú por medio del guatemalteco Jesús López a los 53 minutos e igualó el delantero mexicano de Alajuelense Ronaldo Cisneros a los 67, en el partido disputado en el estadio Alejandro Morera Soto, en la provincia de Alajuela.

El equipo local pudo adelantarse en el marcador en la primera parte; sin embargo, dos veteranos mundialistas erraron penales: el primero Joel Campbell a los 13' y luego Celso Borges, capitán del equipo rojinegro.

Xelajú sí aprovechó una pena máxima a favor, que convirtió López de potente zurdazo.

El Alajuelense pudo empatar cuando Cisneros remató dentro del área pequeña un balón que se coló entre las piernas del guardameta de Xelajú, el uruguayo nacionalizado guatemalteco Rubén Silva.

El arquero tuvo una actuación extraordinaria al detener los dos penales que ahogaron el grito de gol de cientos de hinchas que abarrotaron el escenario deportivo en Alajuela, unos 20 kilómetros al noreste de la capital del país, San José.

Silva volvió a ser la figura del encuentro al desviar con la pierna izquierda un balón en el tiempo complementario y darle el triunfo a los manudos de Alajuelense.

Con ese resultado, la serie quedó abierta y se definirá en el encuentro de vuelta el próximo 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca, una sede alterna pues su casa está en Quetzaltenango, a unos 200 km al oeste de la capital.

Alineaciones:

Alajuelense: Bayron Mora; Ronald Matarrita, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Fernando Piñar (S. van de Putter); Creichel Pérez (K. Michel), Rashir Parkins (A. Salazar), Celso Borges (A. Bran); Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros y Joel Campbell (D. Campos).

Xelajú: Darío Silva, Widvin Tebalá, Kevin Ruiz, Manuel Romero, Raúl Calderon, Romário da Silva (E. Cardoza); Jorge Aparicio, Jesús López (H. Quezada), Juan Cardona (J. Castañeda); Yilton Díaz (D. Quirós) y Pedro Báez (S. Cárdenas).

bur/ec/ag