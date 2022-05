Alaphilippe todavía esperar poder correr el Tour

Julian Alaphilippe, que se unió a sus compañeros de equipo para una práctica de altitud en España, espera todavía correr el Tour de Francia, según anunció el martes su equipo Quick-Step.

"La opción del Tour de Francia todavía está abierta, siempre está en mi mente", declaró el campeón del mundo que volvió a montar en una bicicleta de ruta.

"Pero es verdaderamente importante que no precipitemos nada y que continuemos a ser pacientes", añadió el francés (29 años), que todavía no ha decidido en que carrera regresar a la competición.

La salida del Tour de Francia está fijada para el 1 de julio en Copenhaghe.

Antes de desplazarse al sur de España, en Sierra Nevada, el campeón del mundo pasó un último examen médico en Herentals (Bélgica), donde se ha recuperado de su grave caída del 24 de abril que le ocasionó hemoneumotórax, una fractura del omóplato y dos costillas rotas.

"La buena noticia es que mi pulmón está completamente recuperado, así que estoy muy contento. Los huesos rotos todavía son dolorosos, lo que es normal porque esas heridas toman más tiempo para recuperarse, pero me han dicho que tenía luz verde para volver a entrenar", explicó Alaphillipe, citado por su equipo.

"Pasé varios días sobre los rodillos, estuvo genial, pero estuve contento de poder probar a pasar algunas horas en carretera. Después de varios días, no he tenido malas sensaciones, y se decidió que podía unirme a esta concentración de entrenamiento en Sierra Nevada", continuó.

"Por supuesto que no puedo hacer el mismo esfuerzo que todos los chicos aquí porque necesito tiempo para entrenarme y reencontrar mi forma y debo hacer atención a no hacer demasiada presión sobre mis heridas", añadió Alaphilippe. "Tenemos las condiciones perfectas para entrenar. Cada día me mejoro y espero continuar así".

En el Tour de Francia, en el que terminó quinto en 2019, el doble campeón del mundo ha ganado seis etapas desde 2018 y ha sido maillot amarillo durante 18 días.

Jm/dam