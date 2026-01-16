Alarma en Alemania por imágenes de inteligencia artificial sobre el Holocausto

Por Andreas Rinke

BERLÍN, 16 ene (Reuters) - El gobierno alemán y las instituciones que conmemoran el Holocausto han exigido a las plataformas de redes sociales que pongan fin a la difusión de imágenes falsas que, en su opinión, distorsionan y trivializan la historia.

Los lugares conmemorativos de los campos de concentración y los centros de documentación expresaron esta semana en una carta su profunda preocupación por la oleada de las llamadas AI Slop, o imágenes falsificadas, en torno a la matanza por los nazis de más de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Las imágenes incluían ilustraciones muy emotivizadas de incidentes inventados, como reuniones de presos de campos de concentración y sus liberadores o niños detrás de alambradas de espino.

"Los contenidos generados por IA distorsionan la historia al trivializarla y kitschificarla", decía la carta de las organizaciones del 13 de enero, añadiendo que tales imágenes contribuían a alimentar la desconfianza de los usuarios hacia los documentos históricos auténticos.

El ministro de Cultura y Medios de Comunicación de Alemania, Wolfram Weimer, dijo que apoya los esfuerzos para que las imágenes generadas por IA se identifiquen de forma clara y, en caso necesario, se retiren.

"Es una cuestión de respeto por los millones de personas que fueron asesinadas y perseguidas bajo el régimen de terror nazi", sostuvo en un correo electrónico a Reuters.

Las empresas de IA, en particular xAI de Elon Musk, que gestiona el chatbot Grok, también están bajo presión por las miles de imágenes deepfake sexualizadas de mujeres y menores difundidas en Internet.

Las instituciones conmemorativas afirmaron que las imágenes aparecieron en parte con el objetivo de generar atención y ganar dinero y en parte con la intención de "diluir los hechos históricos, cambiar los papeles de víctima y autor, o difundir narrativas revisionistas".

Las instituciones incluyen centros conmemorativos de Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau y otros campos de concentración en los que fueron asesinados judíos y otras personas, como romaníes y sinti, minorías sexuales y discapacitados.

Las instituciones dijeron que las plataformas de redes sociales deberían actuar de forma proactiva contra las imágenes falsas de IA sobre el Holocausto en lugar de esperar a que los usuarios las denuncien, asegurándose de que estén claramente marcadas e impidiendo su monetización.

(Escrito por James Mackenzie; editado en español por Javier Leira)