Alaska Airlines reanuda vuelos tras fallo tecnológico que paró sus aviones durante horas

SEATTLE (AP) — Alaska Airlines anunció la reanudación de sus vuelos el jueves tras un fallo tecnológico que dejó sus aviones en tierra durante horas.

La aerolínea indicó en un comunicado que se cancelaron 229 vuelos debido a la falla y que se esperaban más trastornos mientras trabajaba para “reposicionar aviones y tripulaciones”.

Alaska Airlines dijo que estaba trabajando para llevar a los viajeros afectados a sus destinos.

Además recomendó a los pasajeros que verifiquen el estado de su vuelo antes de ir al aeropuerto.

El fallo del miércoles afectó a vuelos de Alaska Air y Horizon Air.

Hawaiian Airlines, que fue adquirida por Alaska Air Group el año pasado, indicó que sus aviones operan según lo previsto.

En julio Alaska paró todos sus vuelos durante unas tres horas debido a la falla de un componente crítico de hardware en un centro de datos.

No es la primera vez que los problemas informáticos interrumpen los vuelos en la industria, aunque la mayoría de las veces las suspensiones son temporales.

