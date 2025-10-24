Alaska Airlines restablece sus operaciones tras el apagón que dejó en tierra todos sus vuelos
- 1 minuto de lectura'
Por Kanishka Singh e Ismail Shakil
24 oct (Reuters) - La aerolínea estadounidense Alaska Airlines comunicó a última hora del jueves que estaba restableciendo sus operaciones después de que un apagón tecnológico a primera hora de la tarde dejara en tierra sus vuelos en todos los aeropuertos.
La parada en tierra se aplicó también a Horizon Air, filial de Alaska Airlines, según un aviso de la Administración Federal de Aviación de EEUU. La parada en tierra se solicitó por un periodo de casi tres horas.
"Seguimos experimentando una interrupción informática que afecta a nuestras operaciones y que ha provocado la cancelación de algunos de nuestros vuelos esta noche y mañana", dijo la aerolínea en la red social X. Alaska Airlines dijo anteriormente que estaba experimentando un fallo informático que afectaba a sus operaciones y había ocasionado un paro temporal en tierra.
La aerolínea añadió que estaba trabajando activamente para restablecer sus operaciones tras la interrupción.
La aerolínea también suspendió brevemente todos sus vuelos en julio durante unas tres horas debido a un fallo informático. (Información de Kanishka Singh e Ismail Shakil; información adicional de Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Jamie Freed y Christopher Cushing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
Otras noticias de Demoras en los vuelos
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre
- 2
Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV
- 3
Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano
- 4
Qué se sabe de Lourdes: así sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre