Alaska Airlines restablece sus operaciones tras el apagón que dejó en tierra todos sus vuelos

Por Kanishka Singh e Ismail Shakil

24 oct (Reuters) - La aerolínea estadounidense Alaska Airlines comunicó a última hora del jueves que estaba restableciendo sus operaciones después de que un apagón tecnológico a primera hora de la tarde dejara en tierra sus vuelos en todos los aeropuertos.

La parada en tierra se aplicó también a Horizon Air, filial de Alaska Airlines, según un aviso de la Administración Federal de Aviación de EEUU. La parada en tierra se solicitó por un periodo de casi tres horas.

"Seguimos experimentando una interrupción informática que afecta a nuestras operaciones y que ha provocado la cancelación de algunos de nuestros vuelos esta noche y mañana", dijo la aerolínea en la red social X. Alaska Airlines dijo anteriormente que estaba experimentando un fallo informático que afectaba a sus operaciones y había ocasionado un paro temporal en tierra.

La aerolínea añadió que estaba trabajando activamente para restablecer sus operaciones tras la interrupción.

La aerolínea también suspendió brevemente todos sus vuelos en julio durante unas tres horas debido a un fallo informático. (Información de Kanishka Singh e Ismail Shakil; información adicional de Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Jamie Freed y Christopher Cushing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)