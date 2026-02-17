A.LATINA-Monedas caen en medio avance global del dólar, buscan pistas Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 17 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina caían el martes, en medio de un fortalecimiento del dólar en los mercados globales, a la espera de datos de la economía de Estados Unidos esta semana que podrían arrojar luces sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

* El banco central estadounidense podría aprobar "varios" recortes más de tasas de interés este año si la inflación vuelve a descender hasta el objetivo del 2%, dijo el martes el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

* El peso mexicano bajaba un 0,14%, a 17,1865 unidades por dólar, tras un dato de actividad en Estados Unidos, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, perdía un 0,56%, a 70.956,24 puntos.

* El índice de actividad manufacturera en la región de Nueva York elaborado por la Reserva Federal, conocido como Empire State, cayó a 7,1 en febrero desde un 7,7 en enero. Un sondeo de Reuters entre analistas anticipaba que la cifra se situara en 7,0.

* "Hoy, el peso opera bajo presión, a medida que el dólar se mantiene en terreno positivo, mientras que los inversores esperan conocer datos económicos clave en Estados Unidos, después de evaluar la estabilización de la tasa de desempleo", dijo la correduría Monex, que estimó que los niveles de soporte y resistencia en el mercado interbancario se ubican en 17,13 pesos y 17,23 pesos por dólar, respectivamente.

* El peso chileno bajaba un 0,58%, a 868,50/868,80 unidades por dólar, en medio de un retroceso en los precios del cobre, el mayor envío del país. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, caía un 0,14%, a 10.895,95 puntos.

* Los precios del cobre caían el martes, ya que el aumento de las existencias en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres presionaba al mercado, aunque los escasos volúmenes de negociación durante las fiestas del Año Nuevo Lunar chino limitaban la actividad.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,38% a 3670 unidades por dólar, luego de tres sesiones de ganancias; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP bajaba un leve 0,07% a 2359,85 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,06% a 3,3460/3,3470 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima bajaba un 1,68% a 1355,06 puntos.

* Los mercados de Brasil y Argentina permanecían cerrados por feriados locales. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Javier Leira)