A.LATINA-Monedas caen por aversión global al riesgo ante postura de Trump por Groenlandia

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 20 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina operaban con pérdidas el martes, en medio de un fuerte retroceso del dólar en los mercados globales y un aumento en la aversión a los activos de riesgo ante la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia y el rechazo por parte de varios países de la OTAN.

* El dólar registraba el martes su mayor caída diaria en más de un mes, después de que las amenazas de la Casa Blanca a Europa sobre el futuro de Groenlandia desencadenaban una venta masiva de acciones y deuda pública estadounidenses, y provocaban una subida del euro y la libra esterlina.

* El índice dólar, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras seis monedas, llegó a caer hasta un 0,6% -lo que supone su mayor caída en un día desde mediados de diciembre- ante la preocupación de los inversores por la exposición a los mercados estadounidenses.

* Trump dijo el martes que "no hay marcha atrás" en su objetivo de controlar Groenlandia, negándose a descartar la toma de la isla ártica por la fuerza y arremetiendo contra sus aliados mientras los líderes europeos se esfuerzan por dar una respuesta.

* "La insistente postura de Trump sobre Groenlandia es un tema geopolítico que va en escalada y, con ello, también aumentan los temores sobre una nueva guerra comercial, quizás más dura de lo que se ha visto hasta ahora", dijo un operador.

* El peso mexicano cotizaba en 17,6225 por dólar, con una pérdida de un 0,30% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, cuando llegó a avanzar hasta 17,5558 unidades, un nivel no visto desde junio de 2024.

* "La aversión al riesgo a nivel global continúa al alza", destacó la firma Banco Base, en una nota de análisis.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,16%, a 67.581,36 unidades.

* El real brasileño se depreciaba un 0,21%, a 5,3796 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,08%, a 164.724,18 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista apenas ganaba un marginal 0,03% a 1.437,5 por cada dólar, lejos de la punta vendedora del día para su banda de flotación ubicada en 1.551,11 unidades, ajustada desde comienzo de año por la inflación mensual.

* "En los primeros 20 días del año, el BCRA acumuló más de 700 millones en compras de divisas y sigue vigente el compromiso de mejorar este resultado de cara a la segunda revisión del FMI, prevista para principios de febrero", dijo el agente de liquidación y compensación Max Capital.

* En tanto, el índice bursátil Merval porteño perdía el 1,28%.

* El peso chileno retrocedía un 0,17%, a 890,00/890,30 por dólar presionado, además, por un fuerte retroceso en los precios del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, caía un 0,73%, a 11.062,74 unidades.

* El peso colombiano perdía un 0,77%, a 3.684,82 unidades por cada dólar, mientras que el índice Colcap de la bolsa cedía un 0,1% y anotaba 2.377,92 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,06% a 3,359/3,360 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,84% a 1.331,92 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Juana Casas)