A.LATINA-Monedas operan con pérdidas por avance del dólar tras dato del empleo en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 8 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina operaban a la baja el jueves, en medio de un fortalecimiento del dólar en los mercados globales tras un dato del empleo en Estados Unidos que resultó mejor de lo esperado. * El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó moderadamente la semana pasada, lo que sugiere que los despidos fueron relativamente bajos a finales de 2025, aunque la demanda de mano de obra siguió siendo floja.

* Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron en 8.000, hasta una cifra desestacionalizada de 208.000, en la semana finalizada el 27 de diciembre, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Economistas consultados por Reuters habían previsto 210.000 solicitudes para la última semana.

* La atención de los mercados ahora se centra en un esperado informe mensual del empleo de diciembre que se dará a conocer el viernes, en busca de pistas sobre los futuros movimientos en las tasas de interés de la Reserva Federal.

* Las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 60.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras subir en 64.000 en noviembre, según predijo una encuesta de Reuters entre economistas. Pero la atención se centrará probablemente en la tasa de desempleo, que se estima ha descendido al 4,5% tras acelerarse en noviembre hasta el 4,6%, su nivel más alto en cuatro años.

* La divisa estadounidense sumaba un 0,16% frente a una canasta de seis importantes monedas que integran el índice dólar.

* El peso mexicano cotizaba en 17,9820 por dólar, con un retroceso de un 0,09%, tras la divulgación de las cifras de solicitudes por desempleo estadounidenses.

* "La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense... de acuerdo con su índice ponderado, debido a las publicaciones de indicadores económicos de relevancia", dijo Banco Base en un reporte. * A nivel local, la inflación general de México se moderó inesperadamente en diciembre, aunque el índice subyacente continuó por encima de la meta oficial, reforzando las perspectivas de que Banco de México podría pausar su ciclo de recortes a la tasa clave de interés. El índice de precios al consumidor de México subió un 0,28 en diciembre, dijo el jueves el instituto de estadísticas.

* Mientras, el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,11%, a 64.797,94 unidades.

* El real brasileño se depreciaba un 0,09%, a 5,3903 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo operaba estable en 162.006,46 puntos.

* La producción industrial de Brasil se mantuvo sin cambios en noviembre respecto a octubre, dijo el jueves la agencia gubernamental de estadísticas IBGE, en medio de señales de que las altas tasas de interés están desacelerando la actividad en la mayor economía de América Latina.

* En Argentina, el peso en el segmento mayorista operaba con mejora del 0,14% a 1463 unidades por dólar, en momentos en que el BCRA transita una nueva fase de su programa monetario con compras de divisas en el mercado para acumular reservas.

* "Hacia los próximos meses, el foco del mercado pasará al ritmo de compras del BCRA y a la acumulación de reservas netas, con los inversores evaluando si el ritmo podrá permitir una baja mayor del riesgo país que permita pensar en que próximos pagos de amortizaciones de capital en dólares puedan hacerse vía renovación de deuda", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires caía un leve 0,15%, tras perder un 3,16% en la víspera, mientras que los bonos en la plaza extrabursátil local operaban con limitadas bajas en general, comentaron operadores.

* El peso chileno cedía un 0,19%, a 897,50/897,80 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subía un leve 0,04%, a 10.881,59 unidades.

* Los precios al consumidor en Chile bajaron un 0,2% en diciembre, más de lo esperado por el mercado, mientras que el año 2025 cerró con una inflación del 3,5%, informó el jueves el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Analistas consultados por Reuters y operadores encuestados por el Banco Central esperaban una caída de 0,1% en el último mes del año.

* El peso colombiano perdía un 0,40% a 3757 unidades por dólar y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP caía un 0,45%.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,06% a 3,363/3,365 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima caía un 0,25% a 1.205,47 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado por Manuel Farías)