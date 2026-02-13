A.LATINA-Monedas operan mixtas en medio de estabilidad del dólar tras dato de inflación EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 13 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban mixtas el viernes, en medio de la estabilidad global del dólar tras un esperado dato de inflación en Estados Unidos que estuvo por debajo de lo esperado y reafirmó las expectativas de que la Reserva Federal mantendría sin cambios sus tasas de interés en el corto plazo.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, pero la inflación subyacente se fortaleció debido al aumento de los precios por parte de las empresas a principios de año, lo que junto con la estabilización del mercado laboral podría permitir a la Reserva Federal mantener las tasas de interés sin cambios durante un tiempo.

* El Índice de Precios al Consumidor avanzó un 0,2% el mes pasado, tras un aumento sin revisar del 0,3% en diciembre, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del IPC del 0,3%.

* Los economistas esperan que la inflación repunte durante un tiempo este año, citando el traspaso de los aranceles de importación, así como la depreciación del dólar el año pasado frente a las monedas de los principales socios comerciales de Estados Unidos. El dólar estadounidense ponderado por el comercio descendió alrededor de un 7,4% el año pasado.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, registraba sólo leves variaciones, sin mostrar un rumbo definido.

* El peso mexicano cotizaba en 17,1946 por dólar, con una ganancia de un 0,15% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, apuntando a culminar la semana con un retorno acumulado del 0,3%, tras el dato de inflación estadounidense.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,19%, a 70.755,27 puntos, en su segunda jornada seguida de pérdidas después de que el jueves alcanzara brevemente un máximo histórico de 72.111,41 unidades, en un mercado atento a la temporada de resultados trimestrales.

* El real brasileño se depreciaba un leve 0,05%, a 5,2137 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 1,48%, a 184.990,66 puntos.

* Las ventas minoristas de Brasil cayeron en diciembre con respecto al mes anterior, según datos publicados el viernes por la agencia estatal de estadísticas IBGE, en un momento en que la mayor economía de América Latina muestra signos de enfriamiento debido a las altas tasas de interés.

* En Argentina, el peso mayorista se mantenía estable en las 1398 unidades por dólar con poca presión por coberturas en moneda dura, comentaron operadores. Esta situación permitió al Banco Central (BCRA) comprar unos 2049 millones de dólares en lo que va del 2026, en línea a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

* En tanto, el índice bursátil Merval ganaba alrededor del 0,1% tras una apertura ligeramente negativa, luego de derrumbarse un 5,5% en la sesión previa por un contexto global adverso.

* El peso chileno bajaba un 0,61%, a 862,50/862,80 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,60%, a 10.903,03 unidades.

* El peso colombiano se fortalecía un 0,15% a 3657,50 unidades por dólar, en su tercera jornada de ganancias; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI Colcap perdía un 0,14% a 2324,98 puntos cerca del cierre.

* Los mercados colombianos digerían el anuncio del presidente, Gustavo Petro, de que incluirá decretos de inversiones forzosas para los bancos dentro del nuevo estado de emergencia económica para atender una situación de desastre causada por las intensas lluvias.

* Además, el Consejo de Estado de Colombia suspendió el viernes provisionalmente el decreto con el que el Gobierno incrementó el salario mínimo para el 2026, en un 23%.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,03% a 3,3540/3,3550 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima caía un 1,44% a 1374,51 puntos.

* En la víspera, el Banco Central de Perú mantuvo la tasa referencial de la economía en un 4,25%. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)