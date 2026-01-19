A.LATINA-Monedas operan mixtas en medio de leve retroceso del dólar por amenaza de aranceles

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 19 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina registraban un desempeño dispar el lunes, en medio de un ligero retroceso global del dólar debido a las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump, en una jornada de baja liquidez debido a un feriado que mantendrá cerrados los mercados estadounidenses.

* El dólar caía el lunes, mientras los inversores se refugiaban en activos seguros como el franco suizo, después de que las últimas amenazas arancelarias de Trump contra Europa por Groenlandia provocaron una amplia aversión al riesgo en los mercados.

* Trump dijo el fin de semana que impondrá un arancel adicional del 10% a partir del 1 de febrero a los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

* En respuesta, el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el lunes que la Unión Europea está en condiciones de reaccionar a los "irrazonables" aranceles de Estados Unidos.

* "No queremos esta escalada. No queremos una disputa comercial con Estados Unidos", dijo Merz. "Pero si nos enfrentamos a aranceles que consideramos irrazonables, entonces somos capaces de responder", señaló.

* El peso mexicano cotizaba en 17,6369 unidades por dólar, con una pérdida de un 0,14%.

* "La última amenaza de Trump envía la señal de que no ha desaparecido el riesgo de nuevos aranceles. Para México, esto también plantea un escenario de riesgo en antesala de la revisión del TMEC", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis.

* El repliegue de la divisa mexicana ponía fin a una racha de ocho sesiones de ganancias que la llevaron a alcanzar niveles no vistos desde julio de 2024.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,31% a 66.934,79 puntos.

* El real brasileño se apreciaba un 0,08% a 5,3651 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo se replegaba un 0,22% a 164.441,95 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario caía un 0,28% a 1.434 unidades por dólar.

* El BCRA compró la semana pasada 468 millones de dólares y acumula 687 millones de dólares desde que implementó su nuevo programa a inicios de 2026 para reforzar sus reservas.

* Por su parte, el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires caía un 0,37%.

* "El Merval en dólares opera cerca del piso de su rango lateral reciente, pero sin catalizadores inmediatos que habiliten un cambio de régimen", estimó Delphos investment.

* El peso chileno bajaba un 0,27%, a 889,20/889,50 por dólar, presionado por un retroceso en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedía un 0,19%, a 11.135,64 unidades.

* El peso colombiano perdía un 0,24% a 3.676 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI Colcap se desvalorizaba un 0,12% a 2.342,54 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,06% a 3,355/3,357 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima perdía un 0,07% a 1.314,66 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)