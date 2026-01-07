A.LATINA-Monedas operan mixtas tras datos del empleo en EEUU más débil de lo esperado

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 7 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el miércoles, en medio de un leve retroceso del dólar en los mercados globales, tras un dato del empleo en Estados Unidos más débil de lo esperado y crecientes expectativas de una nueva baja en las tasas de interés de la Reserva Federal.

* Las nóminas privadas en Estados Unidos repuntaron menos de lo esperado en diciembre, mostró el informe nacional de empleo de ADP el miércoles.

* El empleo privado sumó 41.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras una baja revisada de 29.000 en noviembre. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza de 47.000, tras la disminución previamente reportada de 32.000 en noviembre.

* Las cifras anteceden a un esperado informe el viernes de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola estadounidense, que podría ser clave para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis grandes monedas, registraba una leve caída inferior al 0,1%.

* El peso mexicano cotizaba en 17,9579 unidades, con una ganancia de un 0,16% frente al precio de referencia de LSEG del martes, ante un retroceso generalizado del dólar, mientras los inversionistas asimilaban un reporte en Estados Unidos que mostró que la nómina privada repuntó en diciembre aunque por debajo de lo previsto.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba más de un 1% en las primeras operaciones.

* En tanto, el real brasileño se depreciaba un 0,37%, a 5,3913 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,64%, a 162.608,56 puntos.

* En Argentina, en la plaza cambiaria mayorista, el peso operaba con baja del 0,24% a 1.471 unidades por dólar, un 4,36% por debajo del límite superior de la banda de flotación fijada en 1.535,13 pesos para este miércoles.

* La entidad monetaria, dentro de una nueva fase del programa monetario para acumular reservas, compró el martes del mercado 83 millones de dólares, que se suman a los 21 millones adquiridos el lunes. El BCRA no realizaba compras de dólares del mercado desde abril de 2025.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires caía un 0,74% en medio de una operatoria tranquila y en línea con la tendencia de los principales ADRs.

* El peso chileno caía un 0,31%, a 896,60/896,90 por dólar, presionado por una fuerte baja en los precios del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,83%, a 10.837,49 unidades, tras cerrar en la víspera en su máximo histórico.

* Un sondeo entre operadores financieros realizado por el Banco Central indicó que el tipo de cambio se debería situar en 900 pesos por dólar dentro de siete días y en 890 pesos en 28 días hacia adelante.

* La misma muestra señaló que la entidad mantendría su tasa de política monetaria (TPM) en su actual 4,75% en su reunión de fines de enero.

* El peso colombiano perdía un 0,88% a 3.749,90 unidades por dólar y en la bolsa, el índice accionario MSCI Colcap se desvalorizaba un 0,73% a 2.159,90 puntos.

* La moneda peruana, el sol, mejoraba un leve 0,03% a 3,361/3,362 unidades por dólar. En contrapartida, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,99% a 1.194,95 puntos.

(Reporte de Froilan Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)