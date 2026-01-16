A.LATINA-Monedas retroceden ante menores expectativas de recorte de tasas en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 16 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina caían el viernes, mientras se afianzaban las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios las tasas de interés este mes.

* Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos cayeron en 9.000, a una cifra desestacionalizada de 198.000 la semana pasada, por debajo de la previsión de 215.000 de los economistas.

* "Todo indica que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios durante gran parte del año, lo que debería fortalecer al dólar y poner freno al avance que han venido mostrando las monedas de la región en el último tiempo", dijo un operador de moneda extranjera.

* Sin embargo, el índice dólar, que compara a la divisa estadounidense frente a una canasta de seis importantes monedas retrocedía alrededor de un 0,1%.

* El peso mexicano cotizaba en 17,6860 por dólar, con una pérdida de un 0,24%, interrumpiendo una racha de siete jornadas de ganancias. En la semana acumula un retorno del 1,5%, aunque se encaminaba a registrar su mejor desempeño semanal desde septiembre.

* "En el entorno actual, técnicamente, la cotización tiene soportes en 17,61, 17,53 y 17,45 pesos por dólar. En este sentido, han aumentado las probabilidades de que, a mediados de año, el tipo de cambio pueda buscar niveles de diecisiete bajos", dijo un comentario de Actinver.

* "En la segunda parte del año, durante las negociaciones de renovación del T-MEC y ante declaraciones duras por parte de Estados Unidos, esperamos que la cotización regrese a niveles de 18,00 al cierre de año", agregó.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,15%, a 66.602,55 unidades.

* El real brasileño se depreciaba un 0,42%, a 5,3906 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,52%, a 164.708,85 puntos.

* El índice de actividad económica IBC-Br de Brasil aumentó un 0,7% en noviembre respecto al mes anterior, informó el viernes el banco central, superando la expansión del 0,3% esperada por los economistas en una encuesta de Reuters.

* En Argentina, el peso en el segmento interbancario operaba estable en las 1.442 unidades por dólar y los negocios a futuro mostraban niveles de 1.717 unidades para la liquidación a agosto.

* En tanto, el índice bursátil Merval subía un 0,3%, mientras que los bonos soberanos mostraban leves mejoras en la preapertura del mercado extrabursátil local.

* El peso chileno retrocedía un 0,56%, a 887,50/887,80 por dólar, presionado por una fuerte caída en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,1%, a 11.099,27 unidades.

* Los precios del cobre alcanzaron el viernes su nivel más bajo en una semana debido a la recogida de beneficios tras un repunte liderado por los fondos especulativos, mientras que la demanda de compradores físicos en China fue moderada.

* El peso colombiano perdía un 0,44% a 3.704,50 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,06% a 2.288,76 puntos.

* "Si el entorno global se mantiene estable, el dólar podría buscar testear resistencias por encima de los 3.710, impulsado por la preocupación de los empresarios sobre el endeudamiento y la incertidumbre política", dijo en un comentario Felipe Mendoza, CEO de IMB capital Quants.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,03% a 3,361/3,362 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,29% a 1.304,17 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)