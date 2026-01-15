A.LATINA-Monedas retroceden por avance global del dólar tras dato del empleo en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 15 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina operaban con pérdidas el jueves, en un contexto de un avance del dólar en los mercados globales, que se incrementó tras la divulgación de un reporte del empleo en Estados Unidos que mostró una sorpresiva baja en el número de personas que solicitaron apoyos por cesantía.

* El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió inesperadamente la semana pasada, pero es probable que ello no indique un cambio sustancial en el mercado laboral, que sigue en una situación de estancamiento.

* Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron en 9.000 a 198.000, según cifras ajustadas por estacionalidad, en la semana que finalizó el 10 de enero, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters habían previsto 215.000 solicitudes para la última semana.

* Tras el dato, el índice dólar, que compara al billete verde ante una cesta de seis importantes monedas aumentaba su avance hasta alrededor de un 0,4%.

* El peso mexicano cotizaba en 17,8194 por dólar, con una pérdida de un 0,19% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, después de alcanzar su mejor nivel desde julio de 2024.

* El repliegue de la divisa ocurría en medio de un fortalecimiento generalizado del dólar, en un mercado también con la mira puesta en las intervenciones de los funcionarios de la Reserva Federal Raphael Bostic, Michael Barr, Tom Barkin y Jeffrey Schmid en diversos eventos a lo largo del día.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,61%, a 66.994,62 unidades.

* El real brasileño se depreciaba un leve 0,02%, a 5,3971 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un ligero 0,03%, a 165.182,71 puntos.

* El peso argentino interbancario operaba con leve baja del 0,14% a 1.456 unidades por dólar, un día después de que el BCRA comprara del mercado 187 millones de dólares para sus reservas en medio de una profundización de su programa monetario iniciado este año.

* "Más allá de la baja del dólar en los últimos días y una banda que ajusta a una tasa que es más del doble que la anterior (2,5% vs 1%), el dólar sigue estando a solo 4% del límite superior", dijo el economista Christian Buteler.

* "Lo positivo, que a pesar de ese escenario el BCRA compra dólares", afirmó.

* En la plaza bursátil, el índice accionario S&P Merval caía un 0,25% en una plaza sin fuerzas y selectiva de operaciones. El referencial líder pierde un 3,5% en los primeros días del 2026.

* El peso chileno perdía un 0,56%, a 885,80/886,10 por dólar presionado, además, por una fuerte baja en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escalaba un 0,69%, a 11.298,63 unidades.

* El cobre retrocedía el jueves desde un máximo histórico debido a la fortaleza del dólar y a la disminución de las preocupaciones sobre la posible imposición de aranceles estadounidenses sobre el metal.

* El peso colombiano operaba casi estable a 3.680 unidades por dólar, con una imperceptible alza de 0,03%, y en la bolsa, el índice accionario MSCI Colcap perdía 0,17% a 2.257,80 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,03% a 3,360/3,362 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,08% a 1.294,69 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)