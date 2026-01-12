A.LATINA-Monedas se benefician de baja global del dólar por conflicto Trump-Powell

Por Froilán Romero

SANTIAGO, 12 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina anotaban ganancias el lunes al beneficiarse de un retroceso del dólar a nivel global debido al recrudecimiento del conflicto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

* El dólar estadounidense registraba el lunes su mayor caída en tres semanas después de que la fiscalía de Estados Unidos abrió una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

* El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su campaña de presión sobre la Reserva Federal, amenazando con acusar a su presidente, Jerome Powell, por unos comentarios al Congreso sobre un proyecto de renovación de un edificio, una acción que Powell calificó de "pretexto" para ganar más influencia sobre las tasas de interés.

* "Con la independencia de la Reserva Federal abiertamente en entredicho, el descuento por 'riesgo político' reservado normalmente a los mercados emergentes se está trasladando al dólar estadounidense, impulsando a los inversores hacia los activos duros", dijo Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas retrocedía poco más de un 0,4%.

* Las ganancias eran lideradas por el peso chileno, que escalaba un 1,18%, a 884,40/884,70, a máximos de dos años impulsado además por un avance en los precios del cobre, la mayor exportación del país.

* Los precios del cobre se encaminaban el lunes hacia máximos históricos, en un ambiente dominado por el optimismo ante la fuerte demanda de China, principal consumidor mundial, y de los centros de datos necesarios para la inteligencia artificial.

* Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 1,06%, a un máximo histórico de 11.040,57 unidades.

* El peso mexicano cotizaba en 17,9109 unidades, con una ganancia de un 0,26% frente a los 17,9580 del precio de referencia de LSEG del viernes, a medida que el dólar estadounidense se tambaleaba después de que la fiscalía de Estados Unidos abrió una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

* "Prevemos continúe con la recuperación, la perforación de la resistencia ubicada en 17,87 establecerá una señal favorable. En este sentido, siguiente técnico inferior que pondrá a prueba se sitúa en 17,75", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 1,0%, a un máximo histórico de 66.723,81 puntos.

* El real brasileño bajaba un 0,1%, a 5,3765 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,44%, a 162.647,33 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario operaba con baja del 0,14%, a 1467 unidades por dólar, al tiempo que los negocios a futuro mostraban valores de 1600 pesos por dólar para la liquidación a finales de mayo.

* Dentro de una nueva fase de su programa monetario, el banco central (BCRA) cerró la primera semana del año con compras de divisas en el mercado por 218 millones de para acumular reservas.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires caía un leve 0,15%, luego de ganar un 1,18% durante la semana pasada.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,06%, a 3,359/3,360 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 1,11%, a 1259,11 puntos.

* Los mercados colombianos permanecían cerrados el lunes debido a un feriado local.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)