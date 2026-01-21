A.LATINA-Monedas suben con mercados e inversores atentos a discurso de Trump en Davos

Por Froilán Romero

SANTIAGO, 21 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían ganancias el miércoles, apoyadas en un dólar más débil a nivel global y una menor aversión al riesgo, mientras los mercados operaban atentos al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos, después de que sus amenazas arancelarias provocaron una liquidación de activos estadounidenses.

* El crecimiento será la prioridad de la presidencia estadounidense del Grupo de los 20 países industrializados (G-20) reunido en Davos, dijo el miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras instar a los socios europeos a esperar hasta que el presidente Trump se dirija a ellos.

* El lunes, las renovadas amenazas arancelarias de Trump contra los aliados europeos por Groenlandia provocaron una repetición de la llamada estrategia de "Vender Estados Unidos", surgida tras los anuncios de aranceles en abril.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,1%.

* El peso mexicano cotizaba en 17,4995 unidades por dólar, con una ganancia de un 0,47% frente a las 17,5820 unidades del precio de referencia de LSEG del martes en una sesión marcada por la divulgación de cifras de las ventas al por menor de noviembre y de la actividad económica de diciembre.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, avanzaba un 0,40% a un nuevo récord máximo histórico de 67.956,94 puntos.

* El real brasileño se apreciaba un 0,47%, a 5,3510 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo escalaba un 1,67%, a 169.050,85 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario operaba equilibrado en torno a 1.435 unidades por dólar, un 8% por debajo del límite superior de la banda de flotación de 1.552,35 unidades vigente en la fecha.

* "Con respecto al tipo de cambio, es importante destacar que ahora, el Gobierno no tiene grandes incentivos a abandonar el sistema de flotación con bandas, pero habrá que estar atentos a que el mencionado plan de compra de reservas no lleve presión al tipo de cambio en los próximos meses", señaló CMA.

* En tanto, el índice bursátil Merval subía un 0,3%.

* El peso chileno subía un 0,64%, a 878,20/878,50 unidades por dólar, apoyado en un alza en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, se fortalecía un 0,51% y alcanzaba las 11.213,24 unidades.

* El peso colombiano perdía un 0,14% a 3.678,50 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI Colcap subía un 0,16% a 2.405,96 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,09% a 3,354/3,355 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 0,39% a 1.352,13 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)