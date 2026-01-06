A.LATINA-Monedas suben en medio de estabilidad del dólar, atención en datos de EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 6 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían ganancias el martes, en medio de la estabilidad del US$ en los mercados globales y un ligero aumento en las expectativas de nuevas bajas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, tras los últimos datos de la primera economía del mundo.

* El US$ revirtió pérdidas de primera hora cuando se vio presionado por los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, uno de los miembros del comité de fijación de tasas del banco central de este año, que declaró a CNBC que ve el riesgo de que la tasa de desempleo aumente.

* Las expectativas de una política monetaria más expansiva aumentaron tras sus declaraciones, aunque los futuros de los fondos de la Reserva Federal siguen valorando en torno a un 80% las probabilidades de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en la próxima reunión del banco central estadounidense.

* Más tarde, Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal cuyo mandato termina a finales de enero, dijo que el banco central estadounidense necesita recortar las tasas de interés de forma agresiva este año para que la economía siga avanzando.

* Los mercados también se veían beneficiados por una disminución del nerviosismo desatado por la acción militar de Washington en Venezuela y el arresto de su presidente Nicolás Maduro.

* Maduro, acusado de narcoterrorismo y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, se declaró inocente el lunes al comparecer ante un tribunal de Nueva York.

* El índice US$, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, mostraba sólo leves variaciones, oscilando entre positivo y negativo.

* Las ganancias eran lideradas por el peso chileno, que escalaba un 1,27%, a 893,20/893,50 por US$, niveles no vistos desde mayo del año pasado, impulsado por un fuerte repunte en los precios del cobre, el mayor envío del país, que el martes tocó un máximo histórico, impulsado por unas preocupaciones sobre la oferta que avivan un repunte a principios de año.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, trepaba un 2,54%, a un máximo histórico intradiario de 10.963,01 puntos.

* El peso mexicano cotizaba en 17,9621 unidades, con una pérdida de un 0,33% en su segunda jornada consecutiva de baja, a medida que los inversores continuaban sopesando las implicaciones de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

* "Geopolíticamente, el escenario para México es desafiante bajo la administración de Donald Trump. La reciente ofensiva en Venezuela no solo genera volatilidad cambiaria, sino que redefine el mapa energético regional", opinó Felipe Mendoza, director de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, escalaba un 0,67%, a 65.472,67 unidades.

* El real brasileño se apreciaba un 0,59%, a 5,3765 unidades por US$, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 1,18%, a 163.777,24 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista operaba con baja del 0,14% a 1472 unidades por US$, dentro de una nueva banda de flotación que acompaña el ritmo inflacionario con dos meses de atraso. Enero comenzó con una variación del 2,5% mensual desde el 1% previo.

* En la víspera y dentro de la nueva fase del programa monetario, el BCRA compró 21 millones de US$ en el mercado de cambios para acumular reservas internacionales.

* En tanto, el índice bursátil Merval mejoraba un 0,61%, al tiempo que los bonos en la plaza extrabursátil local operaban con leves alzas, comentaron operadores.

* El peso colombiano ganaba un 0,61% a 3714 unidades por US$ y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,22% a 2138,94 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,12% a 3,358/3,360 unidades por US$, mientras que la Bolsa de Lima subía un 1,04% a 1194,19 puntos.

(Reporte de Froilan Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado por Manuel Farías)