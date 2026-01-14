A.LATINA-Monedas suben en medio de retroceso del dólar tras datos de EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 14 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subían el miércoles, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales tras nuevos datos de la economía estadounidense y preocupaciones por la autonomía de la Reserva Federal.

* Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en noviembre, gracias al repunte de las compras de vehículos de motor y al aumento del gasto de los hogares en otros sectores, lo que apunta a un sólido crecimiento económico en el cuarto trimestre.

* En tanto, el Departamento de Trabajo reportó que el índice de precios al productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos subió un 0,2% en noviembre, una cifra que estuvo en línea con lo esperado por el mercado de acuerdo a un sondeo entre analistas realizado por Reuters.

* Varios jefes de los bancos centrales de todo el mundo se alinearon el martes en apoyo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, emitiendo una declaración de solidaridad sin precedentes después de que el Gobierno de Donald Trump lo amenazó con una acusación penal, una medida que podría disminuir la confianza en activos estadounidenses como el dólar.

* El dólar retrocedía alrededor de un 0,2% frente a una canasta de seis importantes monedas que integran el índice dólar .

* El peso mexicano cotizaba en 17,8058 por unidades, con una ganancia de un 0,10%. El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,11%, a 66.411,67 unidades.

* El real brasileño se depreciaba un 0,12%, a 5,3794 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 0,44%, a 162.760,69 puntos.

* El peso argentino en el segmento interbancario operaba estable a 1460 unidades por dólar, un 5,73% por debajo del límite superior de la banda de flotación fijada en 1543,71 pesos para el miércoles.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires, cedía ganancias iniciales y retrocedía un 0,11%.

* El peso chileno subía un 0,41%, a 881,60/881,90 por dólar y se mantenía en máximos de dos años. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,56%, a 11.191,53 puntos tras cerrar el martes en máximos históricos.

* El peso colombiano operaba prácticamente estable a 3630 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI Colcap perdía 0,10% a 2234,36 puntos.

* Colombia emitió el martes tres nuevos bonos globales con vencimiento en 2029, 2031 y 2033 por 4950 millones de dólares, en la emisión más grande en la historia del país, informó el Ministerio de Hacienda.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un leve 0,03% a 3,358/3,359 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,74% a 1291,01 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)