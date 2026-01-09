A.LATINA-Monedas suben pese a informe laboral de EEUU que aleja recorte de tasas de la Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 9 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina anotaban ganancias el viernes, en medio de un avance del dólar en los mercados globales tras un esperado informe del empleo en Estados Unidos que alejó las posibilidades de un nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en diciembre, en un contexto de cautela empresarial debido a los aranceles a la importación y el aumento de la inversión en inteligencia artificial, pero la tasa de desempleo cayó al 4,4%, apoyando las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios este mes.

* Las nóminas no agrícolas sumaron 50.000 puestos de trabajo el mes pasado después de los 56.000 de noviembre, que fueron revisados a la baja, según un informe del viernes de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

* Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 60.000 puestos de trabajo tras los 64.000 reportados previamente para noviembre.

* Tras los datos, los futuros de tipos reflejaban una probabilidad del 97% de que la Reserva Federal no recorte las tasas este mes, frente a la probabilidad del 88% observada antes del informe.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, avanzaba poco más de un 0,3%.

* El peso mexicano cotizaba en 17,9565 por dólar, con un marginal avance de un 0,02%, tras revertir pérdidas iniciales y mientras los inversores digerían el reporte del empleo de Estados Unidos.

* Antes de los datos llegó a debilitarse un 0,50% debido en parte a la incertidumbre sobre los próximos movimientos de Estados Unidos después de su incursión militar del fin de semana en Venezuela.

* A nivel local se dio a conocer que la actividad industrial subió un 0,6% en noviembre contra el mes previo. No obstante, a tasa interanual el indicador registró un declive del 0,8%.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,34%, a 65.741,84 unidades.

* El real brasileño se apreciaba un 0,52%, a 5,3593 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,32%, a 163.490,51 puntos.

* La inflación anual de Brasil se ralentizó más de lo previsto por el Banco Central y los mercados, según datos del instituto de estadística IBGE publicados el viernes, y finalizó 2025 dentro del rango objetivo oficial, en el 4,26%, lo que reforzaba las expectativas de una futura relajación monetaria.

* En Argentina, el peso interbancario operaba con baja del 0,27% a 1.468 unidades por dólar, en medio de una nueva fase del programa monetario del BCRA con compras de divisas en el mercado para acumular reservas.

* El jueves, el BCRA compró 62 millones de dólares en el mercado de cambios, con lo que acumula compras por 175 millones de dólares en la semana.

* "Consideramos que las compras del BCRA son una señal positiva de cara a 2026 y que la autoridad monetaria debería continuar por este camino", afirmó Max Capital.

* En tanto, el índice bursátil Merval subía un 0,76% y los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local operaban con mejoras en las primeras anotaciones, comentaron operadores.

* El peso chileno escalaba un 0,46%, a 892,90/893,20 por dólar, impulsado por un fuerte avance en los precios del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, sumaba un 0,41%, a 10.958,91 unidades.

* El peso colombiano perdía un 0,36% a 3.725,42 unidades por dólar y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP subía 0,09% a 2.189,13 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,09% a 3,360/3,361 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 1,20% a 1.238,70 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)