A.Latina: monedas y bolsas caen, aversión al riesgo por guerra en Irán sigue golpeando a activos de la región

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 9 mar (Reuters) - Los principales mercados de monedas y acciones de América Latina caían el lunes, en un contexto de aversión a los activos de riesgo por el alza de los precios del petróleo a raíz de la guerra en Irán que entró en su segunda semana.

* Irán nombró el lunes a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de línea dura siguen firmemente al mando del país, lo que parece cerrar cualquier vía para un rápido fin de la guerra en Oriente Medio.

* La perspectiva de que la interrupción del suministro energético mundial, ya de por sí una de las más graves de la historia, pueda prolongarse más de lo previsto provocó un alza récord de los precios del petróleo -que alcanzó los US$120 por barril antes de retroceder- y una caída en picada de los mercados bursátiles mundiales.

* "Arranca la segunda semana del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, sin señales claras de una desescalada en la confrontación, lo que sigue generando incertidumbre sobre el suministro energético global", dijo GBM en un reporte.

* El peso mexicano bajaba un 0,05%, a 17,7843 unidades por dólar, en su tercera jornada de descensos. La noche del domingo el peso llegó a debilitarse hasta 18,0215 unidades, uno de sus peores niveles en lo que va del año. El índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, se hundía un 2,45%, a 65.666,98 puntos, también en su tercera sesión consecutiva de bajas.

* "Hoy, el peso continúa afectado por la demanda de activos de refugio, en un entorno donde los inversionistas cierran posiciones en divisas de economías desarrolladas y demanda mayor refugio ante la persistencia del conflicto en Medio Oriente", dijo la correduría Monex. "Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,72 y 18,02 respectivamente, en el mercado interbancario".

* En tanto, la inflación general de México se aceleró en febrero más de lo esperado y superó el objetivo oficial, lo que, junto a una reciente escalada de los precios del petróleo, avivaba la perspectiva de que el banco central mantendrá nuevamente sin cambios la tasa de interés este mes.

* El real brasileño retrocedía un 0,68%, a 5,2078 por dólar, mientras que el referencial bursátil Bovespa caía un 0,66%, a 178.188 puntos.

* El peso chileno caía un 1,3%, a 917,10/917,40 unidades por dólar, a mínimos desde el 10 de diciembre pasado, por la aversión global al riesgo. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 1,18%, a 10.193,94 puntos, también en su menor nivel desde mediados de diciembre.

* El peso argentino interbancario se depreciaba un 0,35%, a 1421 unidades por dólar, con negocios para finales de agosto a 1611 unidades.

* El banco central (BCRA) "tuvo que ofrecer (la semana pasada) cobertura cambiaria vendiendo bonos dollar linked, restringiendo así la liquidez del mercado, habiendo un salto en el volumen operado del bono 'D30A6'. Así, el shock externo se hizo sentir, pero menos de lo esperado", dijo Roberto Geretto de Adcap.

* El referencial de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 0,23%.

* El peso colombiano cotizaba a contramano de sus pares y subía 0,76%, a 3741 unidades por dólar, mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP también se diferenciaba de los mercados regionales y ganaba un 0,45%, a 2185,19 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba a 3,4900/3,5000 unidades por dólar, mientras la Bolsa de Lima perdía un 2,12%, a 1349,13 puntos.

