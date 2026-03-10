A.Latina: se recuperan con fuerza por descenso del US$ y mayor propensión al riesgo

( )

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 10 mar (Reuters) - Los principales mercados de América Latina se recuperaban con fuerza el martes, ante un mejor ánimo frente a los activos más riesgosos, luego de que comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generaban optimismo sobre un posible término rápido de la guerra en Irán.

* Trump dijo en la víspera que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto. "Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea", dijo Trump, según la corresponsal de CBS News en la Casa Blanca, Weijia Jiang. También señaló que Estados Unidos está "muy por delante" de su plazo inicial estimado de cuatro a cinco semanas para la guerra.

* Los mercados, sin embargo, analizan con lupa los comentarios, luego de que el mismo mandatario dijo también que la guerra podría prolongarse, y el martes Irán sufrió los ataques más intensos desde el inicio del conflicto.

* El general de mayor rango de Estados Unidos dijo el martes que, aunque Irán está luchando, no es tan formidable como se pensaba.

* Los precios del petróleo se hundían, tras tocar máximos de más de tres años el lunes, debido a los comentarios de Trump, quien aseguró además que se flexibilizarían algunas sanciones relacionadas al sector del crudo. En la víspera, los valores del petróleo se dispararon a más de 120 US$ por barril.

* Las declaraciones de Trump también hacían retroceder al dólar.

* "El dólar estadounidense retrocede luego de que el presidente Donald Trump señalara que el conflicto en Medio Oriente podría terminar 'muy pronto'. Asimismo, afirmó que la Marina de Estados Unidos escoltará a los buques petroleros que transiten por la región con el objetivo de garantizar un flujo estable de crudo a través del Estrecho de Ormuz", dijo Banco Base.

* El peso chileno escalaba un 2,41%, a 891,70/892,00 unidades por US$, en medio de la caída global de la divisa estadounidense y un alza en los precios del cobre, la mayor exportación del país. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, trepaba un 1,34%, a 10.568,04 puntos.

* El peso colombiano se fortalecía un 1,38%, a 3.715 unidades por US$, en su tercera sesión al alza, con los ojos puestos sobre los movimientos del petróleo, un importante generador de divisas para el país.

* Pese a que los precios del crudo se derrumbaban el martes por los comentarios de Trump, más temprano la firma de investigación y consultoría Wood Mackenzie dijo que la guerra en Irán está reduciendo actualmente el suministro de petróleo y productos petroleros del Golfo al mercado unos 15 millones de barriles diarios (bpd), lo que podría elevar los precios del crudo a 150 US$ por barril.

* El peso mexicano subía un 0,51%, a 17,508 unidades por US$. La moneda cotizó la noche del domingo en 18,0215 por US$, uno de sus peores niveles en lo que va del año. El índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, sumaba un 1,21%, a 67.697,6 puntos, después de tres sesiones de pérdidas.

* El peso mayorista argentino se apreciaba un 0,43%, a 1.410 por US$, con la intervención del banco central (BCRA), que ha comprado 3.055 millones de US$ para sus reservas en 44 sesiones consecutivas. El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires trepaba un 2,12%.

* El real brasileño sumaba un 0,14%, a 5,1527 por US$, mientras que el referencial bursátil Bovespa ganaba un 1,20%, a 183.079 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un fuerte 1,30%, a 3,4300/3,4450 unidades por US$, mientras que la Bolsa de Lima mejoraba un 0,94%, a 1.392,25 puntos.

(Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier López de Lérida)