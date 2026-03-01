Alauda Ruiz de Azúa, Goya a la mejor dirección por "Los domingos"

La realizadora vasca Alauda Ruiz de Azúa se alzó este sábado con el premio Goya a mejor dirección por "Los domingos", la historia del despertar religioso de una joven y las consecuencias en su familia.

El galardón es un nuevo reconocimiento a la carrera de la cineasta de 48 años, quien ya consiguió el Goya a mejor dirección novel en 2023 por "Cinco lobitos", su primer largometraje.

"En 40 años de Goyas, en esta categoría, que yo sepa, solo han ganado tres mujeres", afirmó Ruiz de Azúa desde el escenario de la gala celebrada en Barcelona.

"Por esa razón me gustaría agradecer el reconocimiento, el Goya, a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades históricamente sí que han entendido de género", agregó.

La Academia española de Cine optó así por recompensar el trabajo de Ruiz de Azúa, que tenía duros contrincantes en la categoría: Oliver Laxe, por la nominada al Óscar "Sirât"; Carla Simón, por "Romería"; Albert Serra, por "Tardes de soledad"; y Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por "Maspalomas".

Como en todos sus proyectos, "Los domingos" explora las relaciones y conflictos de una familia, en este caso la de Ainara, interpretada por la debutante Blanca Soroa, una joven de 17 años que causa un terremoto en su familia al anunciar que quiere ingresar en un convento de clausura.

Comenzando su carrera como directora de cortometrajes y de anuncios publicitarios, Ruiz de Azúa estrenó a principios de 2022 "Cinco lobitos", cosechando premios en distintos festivales.

Además de su trabajo en cine, Ruiz de Azúa dirigió la serie de televisión "Querer" (2024), también recibida muy favorablemente por la crítica.