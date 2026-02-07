Alauda Ruiz de Azúa, la directora que filma "la complejidad" de la vocación religiosa

Un tema complejo y que permite hablar de la fragilidad humana. Así encaró la cineasta española Alauda Ruiz de Azúa "Los domingos", una película sobre la vocación religiosa de una adolescente que no deja de ganar premios

El filme muestra el deseo de una chica de 17 años de hacerse monja de clausura y el cisma que ese anuncio produce en la familia, entre su padre viudo que no sabe bien cómo reaccionar y una tía que hace todo lo posible para evitarlo.

"Me interesa mucho este tema porque es muy complejo de juzgar, es muy complejo cómo te posicionas tú, como familiar de alguien que siente la vocación religiosa", explica la directora, nacida en 1978, en una entrevista a AFP en París días antes del estreno en Francia.

Esta situación, inusual en nuestros tiempos, le permite "hablar de muchas otras cosas, sobre la fragilidad de la familia, sobre cómo nos condicionan los afectos", añade la cineasta vasca. "La complejidad me atrae", remata.

"Los domingos", que se llevó el máximo galardón en el Festival de San Sebastián y se alzó a finales de enero con cinco trofeos Feroz de la prensa especializada española, retrata los dos mundos entre los que se encuentra la joven Ainara: su familia y el convento al que desea ingresar.

- "Espiritual" -

En el núcleo familiar, el padre (Miguel Garcés) y la tía (Patricia López Arnaiz) mantienen posiciones opuestas. En el bando religioso, sobresale la madre superior, interpretada por Nagore Aranburu, quien ya protagonizó la serie "Querer", también de Ruiz de Azúa.

Para encarnar a Ainara, la cineasta vio a más de medio millar de candidatas pero lo tuvo claro cuando se presentó Blanca Soroa, cuya fisonomía podía transmitir ese toque "enigmático, más misterioso, que suele tener la gente que está conectada con algo más espiritual".

El hecho de presentar el universo de la familia y del convento, sin posicionarse por uno u otro, abrió muchos debates en torno a la película que, según algunas voces, muestra el adoctrinamiento de la chica y, según otras, describe la realidad religiosa.

"Es una película muy viva, en el sentido de que los dos mundos tienen sus contradicciones, sus hipocresías, sus razones, y eso hace que sea más difícil de juzgar", afirma Ruiz de Azúa, satisfecha de que la historia haya abierto conversaciones y debates.

Para defender esta doble visión, la directora asegura que intenta "ver todo lo que hay entendible de todos los personajes, pero también todo lo que hay cuestionable".

- La familia -

Cuando se documentó para la película, cuya idea surgió de un caso similar que conoció de joven, se entrevistó con muchas chicas y familias que habían transitado por una experiencia parecida.

"Lo que realmente me interesa es su viaje emocional, entender cómo lo vivieron ellos y por qué. Y sobre todo lo que sentían, qué no sentían... No me interesa juzgarles", cuenta.

La familia es un tema recurrente en la obra de Ruiz de Azúa. Ya se adentró en ella en su primera película, "Cinco lobitos" (2022), sobre una madre primeriza que vuelve a la casa familiar y le toca cuidar a su propia madre, y en la serie "Querer" (2024), que relata la lucha de una mujer que denuncia a su marido por violencia conyugal tras 30 años de matrimonio.

Los lazos familiares le sirven a la directora "para hablar de lo social y de lo político, porque en la intimidad familiar se nos ven todas las contradicciones y las hipocresías políticas que podamos tener".

El ya increíble palmarés de "Los domingos" se agrandará, sin duda, este 28 de febrero en la entrega de los Goya del cine español, donde el filme cuenta con 13 nominaciones, entre ellas mejor película, dirección y guion.